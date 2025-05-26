Если каждый год вам приходится бороться с гусеницами, тогда, возможно, пришло время узнать об одной простой вещи, которая позволит попрощаться с ней навсегда, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express. И сделать ее могут все садоводы без всяких затрат.

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Как избавиться от гусениц в саду?

Один из самых распространенных видов гусениц, что часто опустошает украинские сады – это гусеница капустной моли. Она может нанести достаточно серьезный ущерб урожаю, ведь личинки питаются стадно и могут скелетировать листья, на котором поселяются.

Кроме того, личинки также оставляют на листья отходы, а впоследствии это приводит к появлению бактериальных и грибковых инфекций, что могут быстро распространиться по всему участку. Гусениц капустной моли узнать достаточно просто – они обычно отличаются оттенками желтого, или коричнево-зеленого цвета и отсутствием волосков.

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Питаются такие вредители капустой и другими растениями – репой, настурциями, ягодами и тому подобное. Они сверлят лунки в листья растения, и именно по этим дырками заметить их наличие проще всего.

И для того, чтобы избавиться от вредителей, садоводы могут сделать одно: создать садовую экосистему, включающую естественных врагов гусениц – в частности птиц. Многие садоводы пытаются избавиться от птиц со своего участка любой ценой, и одновременно забывают, что именно птицы могут расправиться с огромным количеством насекомых и вредителей и в саду, и на огороде.



Птицы могут эффективно уничтожать гусениц / Фото Pexels

А для того, чтобы они для создания гнезд выбрали именно ваш участок, стоит позаботиться об обеспечении пищи, воды и укрытия, а также возможностей для гнездования: установите кормушки, птичьи ванночки и создайте безопасные места – кусты и деревья.

Лучшей для вашего сада будет наличие птиц, которые питаются преимущественно гусеницами. Эффективность этих пернатых трудно переоценить – например, птенцу синицы голубой нужно сто гусениц в день! Но также очистить ваш сад от гусениц помогут и галки, воробьи, кукушки и большая синица.

Но вот скворцов в саду стоит остерегаться. І как защитить урожай черешни от этих пернатых, мы уже рассказывали ранее.

Впрочем, привлечение птиц на участок стоит комбинировать и с другими способами борьбы с вредителями: вы можете собирать гусениц и ее яйца вручную, а также позаботиться о накрытии капусты, которую особенно часто поражает вредитель, сеткой.

Кроме того, можно высадить рядом и бархатцы – это растение отпугивает капустную моль из-за разного запаха. Но сажать цветы слишком близко к капусте все же не стоит – обильный рост бархатцев может помешать развитию овощей.