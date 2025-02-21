5 кухонных остатков, которые нужно выбросить на огород: станут лучшей подкормкой

Если вы привыкли выбрасывать весь мусор в мусорный пакет, стоит немедленно отказаться от этой привычки – особенно, если у вас есть огород. Некоторые остатки пищи могут стать невероятным удобрением.

Кухонные остатки могут стать достаточно большой частью ваших отходов. Но многие из них не стоит выбрасывать в мусор, а лучше распределить по огороду, чтобы насытить почву минералами и питательными веществами, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

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Яичная скорлупа

Яичная скорлупа – это обычный остаток от продуктов, который можно выбрасывать прямо в сад. Измельченная скорлупа чрезвычайно богата кальцием, а это может способствовать росту растений и предотвращать гнили на помидорах.

Для того, чтобы подпитать почву скорлупой, нужно просто измельчить ее и посыпать ею землю. Также вы можете положить немного скорлупы и в емкости для рассады или комнатные растения.

Цедра цитрусовых

Цитрусовые кожуры – это еще один остаток пищи, что можно использовать как подкормку. Кожура апельсинов и лимонов может обогатить почву многими питательными веществами, и в частности азотом.

Когда кожура разлагается, она высвобождает все полезное, что содержалось внутри – и на огороде от нее точно будет больше пользы, чем на помойке.

Банановая кожура

Если вы любите есть бананы, не спешите выбрасывать кожуру в мусорку. В них содержится кальций, который может способствовать росту корней, а также магний, который нужен растениям для фотосинтеза.



Банановая кожура содержит питательные вещества / Фото Pexels

Для того, чтобы добавить банановую кожуру в сад, нужно порезать ее и вкопать в почву вокруг растений.

Овощные обрезки

Овощи – это важная часть здорового рациона, и большинство людей все же не едят их кожуру. Впрочем, она еще может пригодиться – на огороде, где наполнит землю минералами и питательными веществами. В компосте обрезки быстро разлагаются и дают немало калия и фосфора.

Вы можете закопать обрезки овощей в небольшую траншею в саду и подкормить таким образом свои растения.

Кофейная гуща

Не все любители ароматного напитка знают, что остатки от него, а именно гущу, можно с пользой использовать в саду и на огороде. Кофе является богатым источником азота для растений и в помещении, и на улице.