Эти 5 кустов ярко цветут даже в тени: идеальные для темного сада

Несмотря на то, что всегда можно найти десятки цветов и кустов, которые прекрасно растут на солнце, владельцам затененных участков может быть несколько сложнее найти удачные растения. Впрочем, это все еще возможно.

Почти в каждом саду найдется тенистое место – и очень часто оно остается пустым, ведь садоводы просто не знают, что на нем высадить, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple. Впрочем, несколько кустов могут решить вашу проблему.

Интересно Почему нельзя сажать туи возле дома: этот ответ должен знать каждый

Гортензия

Гортензии – это одни из самых популярных садовых цветов, и они дают длительное, яркое цветение даже в случае, если не получат очень много солнца. Большинство сортов гортензии прекрасно растут в полутени, особенно, если на них не падает прямой свет днем.

Лучше всего будет посадить дуболистную гортензию – она хорошо растет в тени на богатой, хорошо дренированной кислой почве.

Рододендрон

Если вы хотите добавить в свой сад больше эффектных цветов, вы можете обратить внимание на этот тенелюбивый кустарник. Вечнозеленые широколиственные растения, например лавр, рододендроны и азалии, хорошо растут в тени, ведь они имеют широкую площадь, чтобы улавливать свет на листьях.

Рододендроны цветут в оттенках розового, белого и фиолетового, а также красного. Кроме того, некоторые виды являются вечнозелеными, поэтому растение будет украшать сад даже зимой.



Рододендроны цветут в тени / Фото Pexels

Азалия

Можно легко спутать ее с рододендроном, ведь они происходят из одного семейства растений, но обе дают яркие весенние цветы и процветают в тени.

У большинства азалий листья осенью опадают, но перед этим становятся яркими и могут изрядно порадовать глаз. Растет лучше азалия на богатой, хорошо дренированной почве, а также предпочитает кислые почвы.

Приготування кави вдома – можливість зробити паузу в потоці буденних задач. Чи то навчання, чи то віддалена робота, чи просто хатні справи. З дріпами від Gemini це ще простіше. Декілька хвилин – і ти насолоджуєшся насиченим та збалансованим смаком 100% арабіки.

Розы

Они могут казаться неожиданным дополнением к этому списку, ведь считаются большими любителями солнечного света. Большинство роз действительно требуют яркого солнечного участка, однако некоторые сорта неплохо растут в полутени, где получают всего 4 – 6 часов непрямого света.

Кстати, мы уже рассказывали, когда нельзя обрезать розы, чтобы не испортить цветение.

Камелия

Камелии могут дополнить ваш сад длительным цветением, что несколько напоминает цветы розы. Пока остальные растения спят, камелии радуют ярким цветом. Они имеют уникальное зимнее время цветения и немало цветов цветов, поэтому могут стать интересным дополнением практически к любому ландшафтному дизайну.