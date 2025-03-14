Никогда не поднимайте эти вещи с земли: накликаете на себя беду

Любая вещь, которую вы находите – то ли у себя дома, то ли на улице, имеет свою энергетику. И, к сожалению, далеко не всегда она положительная.

Если вы увидели на земле какую-то вещь, не спешите сразу же поднимать ее и забирать себе: такая находка может принести гораздо больше проблем, чем пользы, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Трек".

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Острые предметы

Булавки, иглы или ножницы – особенно, если вы нашли их у входа в свой дом – могут быть очень мощной негативной приметой. Издавна люди верили, что такие вещи служат проводниками темных сил в руках колдунов и ведьм.

Поэтому лучше оставить вещь там, где она лежит, или же вынести ее в рукавице дальше от своего жилья.

Украшения

Особенно внимательными нужно быть с теми украшениями, что предназначены для пальцев и запястий. Те же, сплетенные из ниток и бусин, имеют сильное энергетическое поле, и редко их теряют случайно: гораздо чаще их срывают или снимают из-за накопления негативной энергии.

Вам в жизни такая вещь точно не нужна.



Найденные украшения забирать не стоит / Фото Pexels

Расчески и зеркальца

Такие вещи очень прочно связаны с энергетикой предыдущего владельца, поэтому его или ее финансовые и личные неудачи могут перейти на вас. Кроме того, оба эти предметы вроде бы используют как магические инструменты.

Зеркала же вообще издавна считались мистическими объектами, что могут поглощать не только отражение, но и энергетику человека, что ими пользовалась.

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Нательные крестики

Эти вещи предназначены для того, чтобы защищать носителя, и после потери могут стать настоящим источником опасности. Если вы нашли и подняли такой крестик, рискуете перенять все грехи и негатив предыдущего владельца.

Наручные часы

Они тесно контактируют с кожей и энергетикой человека, и поднимать найденные на улице часы точно не стоит. То же касается и часов, что вы получили после смерти родственника – они сохраняют энергетический отпечаток человека, и поэтому носить их не советуют.