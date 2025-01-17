5 самых полезных для тела напитков: стоит пить их ежедневно

Конечно, лучшим возможным напитком является обычная вода, но если хочется выпить чего-то более интересного, стоит подыскать не только вкусные, но и полезные варианты.

Гидратация чрезвычайно важна для крепкого здоровья, но если вы не любитель пить много воды, не стоит расстраиваться, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple. Существует немало других полезных напитков, которые стоит попробовать в этом году.

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Конечно, не стоит переборщить и с этими напитками (в конце концов, 10 чашек кофе в день точно не принесут пользы), и если включить всего несколько из них в свое ежедневное меню, вы не только будете оставаться увлажненными, но и получите несколько улучшений для здоровья.

Смузи

Смузи – это быстрый и легкий способ получить питательные вещества или даже заменить перекус, когда вы заняты или в дороге. Впрочем, нужно быть осторожными, чтобы не переборщить с добавками к нему.

Вот какие пропорции советует использовать диетолог Тереза Джентиле:

1 – 2 стакана замороженных фруктов;

0,5 – 1 стакан свежих сырых овощей.

Порция загустителя белка – немного орехового масла, греческого йогурта или кефира;

жидкость по желанию – молоко или растительное молоко.

Кофе

Кофе имеет репутацию напитка, что помогает быстро зарядиться энергией в течение дня. Впрочем, кроме наличия кофеина, в кофе можно найти еще немало преимуществ для здоровья. Ежедневный кофе, согласно последним исследованиям, может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета 2-го типа.

Впрочем, старайтесь потреблять кофе в первой половине дня, чтобы получить пользу от напитка.

Чай

Независимо от того, или вы больше любите зеленый или черный, чай может принести немало пользы вашему организму. Например, зеленый чай содержит немало мощных антиоксидантов, которые называются полифенолами, и они помогают организму бороться с болезнями и воспалениями.



Чай очень полезен / Фото Pexels

Зато флавоноиды в черном чае могут поддерживать здоровье сердца. А вот имбирный и мятный чай могут устранить тошноту и улучшить пищеварение.

Кефир

Кефир – это ферментированный напиток, который изготавливают из молока. И он содержит немало пробиотиков, которые могут улучшить работу кишечника и уменьшить воспаление в организме.

Этот острый напиток можно пить просто так, или использовать в смузи вместо йогурта или молока.

Соки

Соки могут стать ценным дополнением к вашему ассортименту напитков, если употреблять их осторожно. Учитывайте то, что многие соки содержат очень много сахара, и это делает их менее питательными.

Впрочем, в этих напитках все же можно найти антиоксиданты и витамины. Наиболее полезными считаются сок манго, вишневый и томатный соки.