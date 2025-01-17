5 найкорисніших для тіла напоїв: варто пити їх щодня

Звісно, найкращим можливим напоєм є звичайна вода, але якщо хочеться випити чогось цікавішого, варто підшукати не тільки смачні, але й корисні варіанти.

Гідратація надзвичайно важлива для міцного здоров'я, але якщо ви не любитель пити багато води, не варто засмучуватися, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple. Існує чимало інших корисних напоїв, які варто спробувати цього року.

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Звісно, не варто переборщити і з цими напоями (зрештою, 10 чашок кави на день точно не принесуть користі), та якщо включити всього кілька з них у своє щоденне меню, ви не тільки залишатиметеся зволоженими, але й отримаєте кілька покращень для здоров'я.

Смузі

Смузі – це швидкий та легкий спосіб отримати поживні речовини чи навіть замінити перекус, коли ви зайняті чи в дорозі. Втім, потрібно бути обережними, аби не переборщити з додатками до нього.

Ось які пропорції радить використовувати дієтологиня Тереза ​​Джентиле:

1 – 2 склянки заморожених фруктів;

0,5 – 1 склянка свіжих сирих овочів.

Порція згущувача білка – трохи горіхового масла, грецького йогурту чи кефіру;

рідина за бажанням – молоко чи рослинне молоко.

Кава

Кава має репутацію напою, що допомагає швидко зарядитися енергією протягом дня. Втім, окрім наявності кофеїну, у каві можна знайти ще чимало переваг для здоров'я. Щоденна кава, згідно з останніми дослідженнями, може знизити ризик серцево-судинних захворювань та діабету 2-го типу.

Втім, намагайтеся споживати каву у першій половині дня, аби отримати користь від напою.

Чай

Незалежно від того, чи ви більше полюбляєте зелений чи чорний, чай може принести немало користі вашому організму. Наприклад, зелений чай містить чимало потужних антиоксидантів, які називаються поліфенолами, і вони допомагають організму боротися із хворобами та запаленнями.



Чай дуже корисний / Фото Pexels

Натомість флавоноїди у чорному чаї можуть підтримувати здоров'я серця. А ось імбирний та м'ятний чай можуть усунути нудоту та покращити травлення.

Кефір

Кефір – це ферментований напій, який виготовляють з молока. І він містить чимало пробіотиків, які можуть покращити роботу кишківника та зменшити запалення в організмі.

Цей гострий напій можна пити просто так, або ж використовувати у смузі замість йогурту чи молока.

Соки

Соки можуть стати цінним доповненням до вашого асортименту напоїв, якщо вживати їх обережно. Зважайте на те, що чимало соків містять дуже багато цукру, і це робить їх менш поживними.

Втім, у цих напоях все ж можна знайти антиоксиданти та вітаміни. Найбільш корисними вважаються сік манго, вишневий та томатний соки.