6 лучших овощей для выращивания на подоконнике: будут свежие всю зиму

Когда тепло заканчивается и начинается осень, может показаться, что уже пора попрощаться со свежими овощами вплоть до следующего года. Но это не так, и их все еще можно выращивать дома.

Если у вас дома есть хотя бы один подоконник, это значит, что вы можете прямо сейчас стать садоводом и огородником. И тогда в каждый месяц осени и зимы вы будете иметь свежие овощи и зелень прямо с грядки, пишет Taste of Home.

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Зеленый лук

Это – самое простое, что можно вырастить у себя дома, и в следующий раз, когда вы купите пучок лука в продуктовом, оставьте немного этого белого лука снизу вместе с корнями. Нужно просто опустить его в банку с водой и оставить так – и всего за считанные недели вы уже будете иметь свою зелень.

Затем лук можно пересадить в емкость с влажной почвенной смесью. При сборе урожая срезайте до линии корня, и впоследствии лук отрастет снова.

Редис

Салаты с редисом – это то, чем преимущественно лакомятся весной, но нет никакой причины ждать! Вы вполне можете высадить редис самостоятельно у себя дома. Но нужно найти место, где на горшок будет попадать больше всего света за день.

Микрозелень

Идеальное дополнение к любому гарниру или салату. Кроме того, это одна из тех культур, которые растут быстрее всего. Самое важное в выращивании – это тщательно проследить за чистотой и вы использовать только те семена, зерна и бобы, предназначенные для проращивания.



Микрозелень очень легко вырастить / Фото Pexels

Чеснок

Чеснок – это еще одна культура, которую можно легко вырастить в комнатном огороде. Но сосредоточиться нужно не на луковицах, которые обычно употребляют в пищу, а на листьях, которые также можно добавлять в салаты и другие блюда.

Шпинат

Шпинат идеально подходит для выращивания в комнатных условиях, ведь для него не нужно очень много солнечного света, и он будет хорошо расти даже зимой, когда солнце рано садится.

Найдите широкий и глубокий контейнер с большим количеством дренажа, высадите семена, и через несколько недель уже увидите результат!

Горох

Кто бы мог подумать, что горох можно выращивать у себя в квартире? Эти вкусные овощи являются одними из самых полезных, что вы можете есть зимой. Горох может и цвести, и плодоносить сам собой, но всегда нужно проверять пакет с семенами.

Если света не хватает для интенсивного роста, вы можете воспользоваться специальной лампой.