Можно вообще не ухаживать: самые простые овощи для ленивых дачников

Многие дачники мечтают иметь свой маленький огород, но не появляются на участке достаточно часто, чтобы как следует ухаживать за ним. К счастью, существует немало овощей, которые прекрасно растут и сами по себе.

Если вы хотите приезжать на дачу только для отдыха и уделять минимум внимания огороду, это все еще не значит, что вы вообще не можете его иметь, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Господарочка".

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Что посадить на даче, чтобы не обрабатывать?

К счастью, существует немало культур, которые можно посадить ленивым дачникам, что совсем не требуют ухода. Впрочем, для того, чтобы по-настоящему наслаждаться огородом и прилагать к этому минимум усилий, нужно накануне организовать и обустроить несколько вещей.

Вот несколько несложных действий, которые помогут вам легко выращивать урожай без лишних хлопот:

установите грядки и обустройте проходы между ними;

мульчируйте перед посадками почву перед посадками;

сажайте овощные культуры;

выбирайте неприхотливые однолетние и многолетние цветы;

участок можно озеленить газоном.

Итак, не прилагая особых усилий, вы можете вырастить немало овощей – в частности, смело высаживайте редис, дайкон и редьку, а также фасоль и горох. Легко растут без ухода и листовые культуры – шпинат, руккола, лук на зелень, укроп и петрушка.



Редис почти не требует ухода / Фото Pexels

Также можно посадить:

ревень;

кабачки и тыквы;

хрен;

свекла;

картофель.

Впрочем, позаботиться нужно не только об огороде, но и о клумбе – и здесь выбор даже больше, ведь цветочных растений, не требующих очень много внимания, немало. Например, для раннего весеннего цветения можно высадить зимующие луковичные культуры – крокусы, тюльпаны, рябчики и подснежники.

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Но учитывайте то, что эти цветы достаточно быстро отцветают, поэтому на смену им нужно также посадить специально подобранные многолетники, что цветут много лет и требующие минимум ухода. В этот список входят флоксы, хосты, вербейники, ромашки, колокольчики, многолетние астры и хризантемы.