Якщо ви хочете приїжджати на дачу тільки для відпочинку та приділяти мінімум уваги городу, це все ще не значить, що ви взагалі не можете його мати, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Господарочка".

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Що посадити на дачі, аби не обробляти?

На щастя, існує чимало культур, які можна посадити ледачим дачникам, що зовсім не потребують догляду. Втім, для того, аби по-справжньому насолоджуватися городом та докладати до цього мінімум зусиль, потрібно напередодні організувати та облаштувати кілька речей.

Ось кілька нескладних дій, що допоможуть вам легко вирощувати урожай без зайвих турбот:

встановіть грядки та обладнайте проходи між ними;

мульчуйте перед посадками ґрунт;

садіть овочеві культури;

обирайте невибагливі однорічні та багаторічні квіти;

ділянку можна озеленити газоном.

Отож, не докладаючи особливих зусиль, ви можете виростити чимало овочів – зокрема, сміливо висаджуйте редис, дайкон та редьку, а також квасолю та горох. Легко ростуть без догляду і листові культури – шпинат, рукола, цибуля на зелень, кріп та петрушка.



Редис майже не потребує догляду / Фото Pexels

Також можна посадити:

ревінь;

кабачки та гарбузи;

хрін;

буряк;

картопля.

Втім, подбати потрібно не тільки про город, але й про клумбу – і тут вибір навіть більший, адже квіткових рослин, що не потребують дуже багато уваги, чимало. Наприклад, для раннього весняного цвітіння можна висадити зимуючі цибулинні культури – крокуси, тюльпани, рябчики та проліски.

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Та зважайте на те, що ці квіти досить швидко відцвітають, тому на зміну їм потрібно також посадити спеціально підібрані багаторічники, що цвітуть багато років та потребують мінімум догляду. До цього списку входять флокси, хости, вербозілля, ромашки, дзвіночки, багаторічні айстри та хризантеми.