В первую очередь слизни съедают листовую зелень и салат, однако есть овощи, которых слизни избегают. Они их не привлекают, поэтому на грядки с этими растениями слизни не заползают.
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Сельдерей
Небольшие растения еще могут привлекать слизней, но когда ростки сельдерея больше, то они восприимчивы к повреждениям. Сельдерей советуют высаживать во влажную почву на солнце
Ранний картофель
Слизни раньше поедали клубни и листья картофеля, однако ранний картофель, который сажают в марте и выкапывают в июне – не будет испорчен слизнями, поскольку в это время они еще не совсем активны.
Свекла
Вредители не любят этот земляной овощ, поэтому обходят его стороной. Помните, что для хорошего урожая свекле нужно полное солнце и рыхлая, хорошо дренированная почва.
Слизни не любят свеклу / Фото Pexels
Чеснок
Огородники советуют опрыскивать листья чеснока различными смесями, однако этого делать не надо, потому что слизням совсем не нравится их вкус. Эксперты советуют сажать чеснок на солнце и хорошо дренированной почве.
Травы
Фенхель, укроп, базилик и кориандр стоит выращивать в контейнере, однако на грядке надо следить за ними, пока не созреют. Однако большинство из этих трав жесткие, поэтому слизни к ним не добираются.
Кабачок
Растения кабачка могут быть подвержены повреждению слизнями, когда маленькие, и после того, как они вырастают, начинают отпугивать вредителей щетинистыми листьями и жесткой щеткой. Рекомендуется сажать кабачки на солнечном участке с хорошо дренированной и плодородной почвой.
Помидоры
Томаты вообще не привлекают слизней. Поврежденными могут быть только те плоды, что на земле. Те же помидоры, которые растут вертикально являются для слизней помехой.