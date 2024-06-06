Как долго разные овощи хранятся без холодильника: запомните это
Лето – это сезон, когда стоит есть как можно больше свежих продуктов, в том числе и овощей. Но для того, чтобы убедиться, действительно ли они свежие, нужно знать, как долго они могут храниться без холодильника.
В периоды обесточивания может возникать проблема – холодильник не работает, и некоторые продукты в нем могут портиться. Но, к счастью, немало овощей могут в течение длительного времени храниться без холода. І Porady 24 рассказывают, как долго можно оставлять овощи за пределами холодильника.
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Общие правила для хранения овощей
Прежде всего, вам нужно запомнить главное правило – овощи нужно хранить отдельно от фруктов. Дело в том, что фрукты выделяют газ этилен, который ускоряет созревание и может спровоцировать порчу овощей.
Также отдельно нужно хранить картофель, томаты и баклажаны, ведь они могут испортить вкус других продуктов рядом. И нельзя набивать пакет или контейнер под завязку, ведь без потока воздуха запустятся процессы гниения.
А некоторые овощи не стоит хранить в холодильнике вообще.
Какие овощи нельзя класть в холодильник
Не стоит класть в холодильник картофель. Под действием низких температур крахмал начинает превращаться в сахар, и идеальной будет температура 5 – 7 градусов, а также темное и сухое место.
В правильных условиях она может храниться до полугода.
Потеряет свои полезные качества в холодильнике также и чеснок. Поэтому лучшим местом для хранения чеснока будет погреб, шкаф или кладовая. А при комнатной температуре лучшим способом хранения чеснока будет в мешочках, сшитых из прочной ткани.
Также не в холодильнике можно хранить и морковь и лук. При правильном хранении они могут оставаться свежими до двух недель и двух месяцев соответственно.
Некоторые овощи не стоит класть в холодильник / Фото Pexels
Какие овощи можно заморозить
Для того, чтобы во время отключения света продукты не испортились, можно попробовать их заморозить. Неплохо этот способ будет действовать с такими овощами:
- кабачки и цукини;
- брокколи, цветная капуста;
- авокадо;
- зелень.