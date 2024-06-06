Из-за плюсовой температуры продукты могут портиться быстрее, поэтому важно сделать все для того, чтобы сохранить пищу безопасной для употребления.

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Как сохранить продукты, когда отключают электроэнергию

Важно, чтобы в холодильнике температура была +4°С или ниже, а в морозильной камере – не выше -4°С.

Предварительно заморозьте контейнеры с водой, чтобы иметь возможность сохранять температуру пищи в 4°С или ниже, если их придется вынимать из холодильника. Также можете приобрести сухой или блочный лед.

Держите дверцу холодильника закрытой. В таком случае продукты смогут простоять до 4 часов, в полной морозилке 48 часов, а в полупустой 24 часа. Если же электроэнергия будет отключена более 4 часов, тогда к продуктам в холодильник надо поместить лед.



Дверцы и холодильника держите закрытыми / Фото Pexels

Чтобы уберечь себя от возможных отравлений пищей – лучше выбросьте ее, если у нее необычный запах, цвет или текстура.

Замороженные продукты можно вполне безопасно повторно заморозить или приготовить, если они еще содержат ледовые кристаллы и имеют температуру 4 ° С или ниже.

В период отключения света стоит все же иметь запас пищевых продуктов, которые не требуют холода для хранения. Это может быть хлеб, печенье, консервы и тому подобное. Эксперты советуют выбирать продукты питания с минимальным количеством соли (рекомендуется не более 0,3 грамма соли на 100 граммов продукта) и сахаров (не более 10 граммов на 100 граммов продукта).

Попробуйте готовить дела небольшими порциями, чтобы сразу их съедать и не хранить длительное время. И вообще отдавайте предпочтение тем продуктам, которые меньше всего теряют качество без холодильника.