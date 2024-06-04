Если вы хотите немного оздоровиться этим летом, тогда вам точно стоит начать есть больше капусты. Диетолог Лаура Иу убеждена, что этот овощ может оказаться более полезным, чем вы ожидали.

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Укрепляет иммунитет

Если вы хотите поддержать свой иммунитет, можете добавить на тарелку больше капусты. Она содержит достаточно много витамина С, а также действует как антиоксидант и может бороться со свободными радикалами, которые ослабляют иммунную систему.

Кроме того, в овоще вы можете также найти и витамин А, а также цинк.

Способствует здоровью глаз

Капуста выступает как источник лютеина и зеаксантина, поэтому будет очень полезна для ваших глаз. Оба соединения – это антиоксиданты, которые защищают глаза от ультрафиолетового света.

Полезно для кишечника

Капуста – это просто чрезвычайный источник клетчатки, вещества, что очень нужна для хорошего пищеварения. В ней есть и растворимая, и нерастворимая клетчатка, а они помогают кишечнику работать без сбоев.



Капуста способствует пищеварению / Фото Pexels

Способствует здоровью сердца

Если вы ищете пищу, которая будет полезна для сердца, то капуста – чемпион и здесь. Прежде всего, в ней есть растворимая клетчатка – вещество, что помогает выводить холестерин из организма. Также в капусте можно найти немало калия, который регулирует артериальное давление. Также калий противодействует влиянию натрия – минерала, который повышает артериальное давление, если его потреблять в слишком больших количествах.

Укрепляет кости

Еще одно полезное свойство капусты касается именно костей. Крестоцветный овощ содержит витамин К – питательное вещество, которое помогает в усвоении кальция, основного минерала, который нужен для построения крепких костей. Также он нужен и для того, чтобы формировать "костные белки", которые сохраняют кости крепкими и снижают риск переломов.