Акацию в нашей стране любят за декоративные качества и высаживают в парках. В природе она растет в Австралии, Африке, Мексике и Азии.

Обратите внимание Правильный способ поливать огород в жару: это поможет сохранить урожай

Когда цветет акация

Это дерево хорошо приспособилось к нашим климатическим условиям и активно размножается, образуя плотные заросли. Самыми распространенными в Украине являются белая и серебристая акации. Она начинает зацветать в конце мая – начале июня. Дерево цветет от 7 до 10 дней, а в целом акация отцветает за 2 – 3 недели.

Больше всего цветение акации любят пчелы, поскольку ее цветы являются хорошими медоносами. Цвет акации является очень полезным. В народной медицине его используют для лечения. Однако он вреден для аллергиков, у которых появляется насморк и зуд кожи.



Акация цветет в начале июня / Фото Центр Семейной Медицины

Как собирать цвет акации

Фитотерапевты советуют собирать цвет только в чистых местах, где не оседают выхлопные газы от трансфорта. Для лекарственных целей лучшим является полураспущенный цвет.

Рекомендуется собирать акацию не с солнечной стороны, а в тени. Лучшим временем для сбора является утро до полудня, когда ультрафиолетовые лучи не набрали полной силы. Во время дождя цвет собирать нельзя. Важно также понимать, что самое полезное лекарственное сырье есть то, которое собирается в пору буйного цветения. Цветы, которые отцвели считаются не полезными.

Как от цвета акации уберечь себя аллергикам

Аллергенная пыльца от цветения акации – настоящая беда для людей, страдающих аллергией. Ветреная погода может только усиливать проявления аллергии. В это время может появляться слезотечение, зуд глаз, кашель, чихание и сыпь на теле.

Если симптомы не проходят, то после прихода с улицы надо принять душ, сменить одежду, перед сном сделать в спальне влажную уборку и пить много воды.