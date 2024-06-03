Акацію в нашій країні люблять за декоративні якості та висаджують в парках. У природі вона росте в Австралії, Африці, Мексиці та Азії.

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Коли цвіте акація

Це дерево добре пристосувалося до наших кліматичних умов та активно розмножується, утворюючи щільні зарості. Найпоширенішими в Україні є біла та срібляста акації. Вона починає зацвітати наприкінці травня – на початку червня. Дерево цвіте від 7 до 10 днів, а загалом акація відцвітає за 2 – 3 тижні.

Найбільше цвітіння акації люблять бджоли, оскільки її квіти є хорошими медоносами. Цвіт акації є дуже корисним. У народній медицині його використовують для лікування. Однак він є шкідливим для алергіків, у яких з’являється нежить та свербіж шкіри.



Акація цвіте на початку червня / Фото Центр Сімейної Медицини

Як збирати цвіт акації

Фітотерапевти радять збирати цвіт лише чистих місцях, де не осідають вихлопні гази від трансфорту. Для лікарських цілей найкращим є напіврозпущений цвіт.

Рекомендовано збирати акацію не з сонячного боку, а в тіні. Найкращим часом для збору є ранок до опівдня, коли ультрафіолетові промені не набрали повної сили. Під час дощу цвіт збирати не можна. Важливо також розуміти, що найкорисніша лікарська сировина є та, яка збирається в пору буйного цвітіння. Квіти, які відцвіли вважаються не корисними.

Як від цвіту акації вберегти себе алергікам

Алергенний пилок від цвітіння акації – справжня біда для людей, які страждають на алергію. Вітряна погода може лише посилювати прояви алергії. У цей час може з’являтися сльозотеча, свербіж очей, кашель, чхання та висипка на тілі.

Якщо симптоми не проходять, то після приходу з вулиці треба прийняти душ, змінити одяг, перед сном зробити в спальні вологе прибирання та пити багато води.