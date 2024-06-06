Через плюсову температуру продукти можуть псуватися швидше, тому важливо зробити все для того, щоб зберегти їжу безпечною для вживання.

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Як зберегти продукти, коли відключають електроенергію

Важливо, щоб у холодильнику температура була +4°С або нижче, а в морозильній камері – не вище -4°С.

Попередньо заморозьте контейнери з водою, щоб мати змогу зберігати температуру їжі в 4°С або нижче, якщо їх доведеться виймати з холодильника. Також можете придбати сухий чи блоковий лід.

Тримайте дверцята холодильника закритими. У такому випадку продукти зможуть простояти до 4 годин, у повній морозилці 48 годин, а в напівпорожній 24 години. Якщо ж електроенергія буде відключена понад 4 години, тоді до продуктів у холодильник треба помістити лід.



Дверцята та холодильника тримайте закритими / Фото Pexels

Щоб вберегти себе від ймовірних отруєнь їжею – краще викиньте її, якщо у не незвичний запах, колір чи текстура.

Заморожені продукти можна цілком безпечно повторно заморозити чи приготувати, якщо вони ще містять льодові кристали та мають температуру 4 °С або нижче.

У період відключення світла варто все ж таки мати запас харчових продуктів, які не потребують холоду для зберігання. Це може бути хліб, печиво, консерви тощо. Експерти радять обирати харчові продукти з мінімальною кількістю солі (рекомендовано не більше 0,3 грама солі на 100 грамів продукту) та цукрів (не більше 10 грамів на 100 грамів продукту).

Спробуйте готувати справи невеличкими порціями, щоб одразу їх з’їдати та не зберігати тривалий час. Та й загалом віддавайте перевагу тим продуктам, які найменше втрачають якість без холодильника.