Эти 5 овощей чрезвычайно неприхотливы: они идеально растут на высоких грядках

Для многих людей выращивание собственного огорода – это и удовольствие, и большое количество мороки. Если в этом году вы хотите попробовать вырастить какие-то овощи без большого ухода, тогда стоит присмотреться к этим вариантам.

В последние годы высокие грядки быстро стали любимым выбором для садоводов и огородников – их изготавливают из дерева, стол или камня, а форму и размер можно настроить в соответствии с размерами вашего огорода, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

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Свекла

Сладкая, землистый свекла будет процветать на высоких грядках благодаря рыхлой, глубокой почве, идеально подходящей для корнеплодов. Свекле нравится постоянно влажная почва, но с увлажнением важно не переусердствовать. Также им нужен хороший дренаж и по крайней мере шесть часов солнца в день.

И как только рассада появится, ее нужно будет проредить – плоды должны быть где-то в 10 сантиметрах друг от друга. Урожай можно собрать уже через 50 – 70 дней.

Морковь

Морковь – это еще один корнеплод, что хорошо растет на высоких грядках. Для нее важно обеспечить хороший дренаж, чтобы овощи не пострадали от корневой гнили. Учитывайте, что моркови нужно обеспечить достаточно среды для роста – грядка должна быть по крайней мере 35 – 45 сантиметров глубиной.



Морковь можно посадить на высоких грядках / Фото Pexels

Кустовая фасоль

Фасоль – это идеальный выбор для начинающих огородников и высоких грядок. Овощ растет быстро, легко и обильно родит. Посадите ее на месте, где фасоль будет получать восемь часов солнца ежедневно.

Огурцы

Огурцы – это относительно неприхотливое для выращивания растение. Самой сложной частью в уходе, безусловно, будет установка шпалер, что понадобятся для вертикального роста огурцов, чтобы уменьшить риск болезней.

Лучшее время для посадки огурцов – это середина мая. Кстати, ранее мы уже рассказывали о том, как выращивать огурцы, чтобы они не выросли горькими.

Капуста

Многие листовые зеленые культуры, в том числе и капуста, хорошо растут в прохладных, влажных регионах. Капуста хорошо расти на плодородной, хорошо дренированной почве с песчаной, суглинистой текстурой и большим количеством солнечных лучей.