3 основных овоща, которые должны есть все, даже если они вам не нравятся

Конечно, вам уже приходилось слышать о том, что овощи очень полезны для здоровья. Но есть несколько конкретных продуктов, которые вам нужно употреблять как можно чаще.

Важно не только получать суточную норму овощей как таковую, но и учитывать то, какие именно овощи вы потребляете. И доктор Дебора Ли из Интернет-аптеки Dr Fox рассказала о трех овощах, которые точно должны попасть в вашу корзину при покупке продуктов.

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Брюссельская капуста

Первое место, когда говорится о самых нелюбимых овощах часто занимает именно брюссельская капуста, однако этот мелкий продукт просто невероятно здоровым.

Кроме того, что эта капуста содержит очень много различных витаминов, она также богата и на антиоксиданты.

Они важны для здоровья человека , поскольку они противодействуют окислительному стрессу и, следовательно, снижают риск хронических заболеваний, включая высокое кровяное давление , диабет 2 типа , болезни сердца и деменцию,

– поделилась Дебора Ли.

Кроме того, этот вид капусты может быть чрезвычайно полезным и для того, чтобы уменьшить риск рака кишечника, ведь там содержатся глюкозинолаты.

Шпинат

Это еще один замечательный овощ, насыщенный очень большим количеством питательных и полезных минералов – железом, магнием и витамином С. Листовые овощи имеют очень длинный список преимуществ для здоровья, и они могут помочь контролировать воспаление и даже улучшить ваше зрение.

"Шпинат содержит много нитратов, которые жизненно важны, поскольку помогают контролировать артериальное давление. Он содержит большое количество антиоксидантов, которые противодействуют окислительному стрессу и снижают артериальное давление. Считается, что высокий уровень нитратов защищает от рака желудка", – рассказала врач.

Баклажан

Возможно, вы не ожидали увидеть этот овощ в списке трех самых здоровых овощей, но они действительно очень полезны. В них вы найдете очень много клетчатки, которая полезна для здоровья кишечника, и она также нужна для пищеварения и предотвращает всасывание холестерина в кровь.