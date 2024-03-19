3 основні овочі, які мають їсти усі, навіть якщо вони вам не подобаються

Звісно, вам вже доводилося чути про те, що овочі дуже корисні для здоров'я. Та є кілька конкретних продуктів, які вам потрібно вживати якомога частіше.

Важливо не тільки отримувати добову норму овочів як таку, але і зважати на те, які саме овочі ви споживаєте. І докторка Дебора Лі з Інтернет-аптеки Dr Fox розповіла про три овочі, які точно мають потрапити у ваш кошик під час покупки продуктів.

Цікаво Ніколи не зберігайте ці продукти у дверцятах холодильника: вони зіпсуються

Брюссельська капуста

Перше місце, коли мовиться про найбільш неулюблені овочі часто займає саме брюссельська капуста, проте цей дрібний продукт просто неймовірно здоровим.

Окрім того, що ця капуста містить надзвичайно багато різних вітамінів, вона також багата і на антиоксиданти.

Вони важливі для здоров’я людини , оскільки вони протидіють окислювальному стресу і, отже, знижують ризик хронічних захворювань, включаючи високий кров’яний тиск, діабет 2 типу, хвороби серця та деменцію,

– поділилася Дебора Лі.

Окрім того, цей вид капусти може бути надзвичайно корисним і для того, щоб зменшити ризик раку кишківника, адже там містяться глюкозинолати.

Шпинат

Це ще один чудовий овоч, що насичений дуже великою кількістю поживних і корисних мінералів – залізом, магнієм та вітаміном С. Листові овочі мають дуже довгий список переваг для здоров'я, і вони можуть допомогти контролювати запалення та навіть покращити ваш зір.

"Шпинат містить багато нітратів, які життєво важливі, оскільки допомагають контролювати артеріальний тиск. Він містить велику кількість антиоксидантів, які протидіють окислювальному стресу та знижують артеріальний тиск. Вважається, що високий рівень нітратів захищає від раку шлунка", – розповіла лікарка.

Баклажан

Можливо, ви не очікували побачити цей овоч у списку трьох найбільш здорових овочів, та вони та справді надзвичайно корисні. У них ви знайдете дуже багато клітковини, яка корисна для здоров'я кишківника, і вона також потрібна для травлення та запобігає всмоктуванню холестерину у кров.