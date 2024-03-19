Якщо продукти схильні до псування через перепади температури, їх точно не варто зберігати у дверцятах вашого холодильника. Тож перевірте себе і дізнайтеся, чи правильно організована ваша їжа.

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Що можна класти у дверцята холодильника

Почнемо не із заборон: все ж ця частина вашого приладу недарма обладнана поличками, а це значить, що там можна зберігати досить багато різних продуктів. Ідеально вона підійде для їжі із високим вмістом консервантів та із тривалим терміном придатності.

Зокрема, ви можете зберігати там безалкогольні напої – і газовані, і негазовані. Консерви також будуть почуватися на дверцятах холодильника чудово і вам буде дуже просто знайти їх і дістати.

Дуже часто господині складають на полички на дверцятах соуси і маринади, і недарма – там вони не зіпсуються, адже містять досить багато консервантів.

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах. В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Що не можна зберігати у дверцятах холодильника

А ось деякі інші продукти можуть страждати від постійних перепадів температури, що трапляються кожного разу, як ви відкриваєте холодильник у пошуках якихось продуктів. І дуже часто продукти, які ви звикли зберігати саме на бокових поличках насправді туди ставити не можна.

Зокрема, не варто класти туди молочні продукти, як би зручно це не було – молоко, йогурти та сири краще розміщувати на головних полицях, де зберігається більш стабільна температура.

Також ніколи не кладіть на бокові полиці продукти, які мають короткий термін придатності – їх краще зберігати у верхніх відділеннях холодильника та на головних полицях.

Чи можна класти яйця на бічні полиці холодильника?

Яйця – це ті продукти, які є досить чутливими до температурних змін. І коли вони зберігаються у дверцятах, кожного разу під час відкривання холодильника вони будуть піддаватися коливанням температури, і від цього може початися конденсація, а на шкаралупі утворяться мікротріщини.

Тож таке зберігання може погіршити якість ваших яєць та зробити їхній термін придатності коротшим.