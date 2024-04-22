Самая популярная закуска, которую очень часто потребляют между едой – это шоколад. А еще по крайней мере 50% людей раз в неделю заменяют перекусами основной прием пищи. Доктор Дебора Ли рассказала, какие перекусы будут лучшими и худшими для вас.

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Какие перекусы худшие для здоровья

Перекусы на самом деле могут быть полезными для вас – но только в случае, если вы подбираете их ответственно и не едите их слишком часто. А вот очень большое их количество может подавить ваш аппетит и привести к тому, что вы просто пропустите прием пищи.

Кроме того, перекусы продуктов, которые имеют очень высокое содержание жира, сахара и соли может вызвать тягу к еде и усилить нездоровое питание. И, к сожалению, доктор Ли убеждена, что некоторые из наших любимых закусок одновременно являются и худшими для организма.

Поэтому, стоит избегать такой пищи:

чипсы;

печенье;

пирожные;

выпечка;

шоколад.

Нездоровые закуски – это те, которые состоят из обработанных и ультраобработанных продуктов,

– поделилась доктор Ли.

Продукты с высоким содержанием калорий, такие как эти, на самом деле не имеют почти никакой пищевой ценности. Впрочем, они очень приятные на вкус, а также содержат много сахара, жира и соли. Производители намеренно добавляют эти ингредиенты, чтобы сделать продукты вкуснее и убедиться, что вы захотите продолжать их есть.



Не все закуски полезны / Фото Pexels

Сахар приводит к высвобождению дофамина – гормона счастья. И повторное употребление сладких закусок только укрепит нервные пути, и это приведет к тяге к сахару. Очень важно разорвать этот цикл и держаться как можно дальше от нездоровой зависимости.

Лучшие закуски

Зато доктор Ли советует выбирать такие закуски, которые могут принести пользу вашему здоровью. Каждая закуска, по ее мнению, должна содержать от 150 до 200 калорий.

Вы можете перекусывать продуктами, которые содержат много белка, клетчатки, цельнозерновыми продуктами, а также фруктами и овощами. Будут чрезвычайно полезными также орехи, ведь они содержат большое количество антиоксидантов.

Вот 5 самых полезных закусок для вас: