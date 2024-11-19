5 лучших подарков для близких: они приносят счастье и невероятную удачу

Каждый человек любит подарки, и с приближением зимних праздников уже пора подумать о том, что же вы будете дарить своим друзьям, родным и близким. И есть несколько подарков, которые могут быть особенно удачными.

Эзотерики убеждены, что каждая вещь имеет свою энергетику, а подарок – так и подавно, сообщает 24 Канал. И для того, чтобы подарок от вас принес человеку только счастье и радость, нужно отнестись к его выбору ответственно.

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Вазоны с цветами

Конечно, перед тем, как дарить кому-то растение, вы должны убедиться, что такой подарок будет желанным. Но если человек не против, тогда комнатное растение, подаренное с хорошими намерениями, может принести в дом прибыль.

Вот только дарить нужно цветущие растения – например, долларовое дерево, монстеру или пальму.

Глиняная посуда

Ее также дарят для того, чтобы привлечь в дом достаток. Также эзотерики убеждены, что такой подарок может защитить владельца от бед и ссор. Конечно, уместным будет глиняная посуда на любой праздник, но особенно удачным он будет во время новоселья.



Глиняная посуда будет очень удачным подарком / Фото Pexels

Подарок с парной составляющей

Если вы хотите, чтобы ваш близкий человек имел успех в любви, нужно подарить ему любой парный подарок. Подойдет что-либо имеющее парную составляющую: серьги, двойное зеркальце, косметика “два в одном” или соответствующие сувениры.

Свечи

Такой подарок может принести в дом уют и отпугнуть все беды. Вот только обратите внимание на материал: свечи должны быть не парафиновые, а восковые, и желательно без лишних узоров. Если вы дарите такую вещь с любовью, она может стать очень мощным оберегом.

Аквариум с золотыми рыбками

С этим подарком стоит быть особенно осторожными! Сперва нужно убедиться, что он будет желанным, ведь будет очень неприятно, если получатель совсем не обрадуется подарку. Но все же считается, что такой подарок может быть очень сильным энергетически и зарядить дом и человека, которому он принадлежит, на финансовое благополучие, достаток и богатство.