5 найкращих подарунків для близьких: вони приносять щастя та неймовірну удачу

Кожна людина любить подарунки, і з наближенням зимових свят вже час подумати про те, що ж ви даруватимете своїм друзям, рідним та близьким. І є кілька подарунків, які можуть бути особливо вдалими.

Езотерики переконані, що кожна річ має свою енергетику, а подарунок – так й поготів, повідомляє 24 Канал. І для того, щоб дарунок від вас приніс людині тільки щастя та радість, потрібно поставитися до його вибору відповідально.

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Вазони з квітами

Звісно, перед тим, як дарувати комусь рослину, ви маєте переконатися, що такий подарунок буде бажаним. Але якщо людина не проти, тоді кімнатна рослина, подарована з хорошими намірами, може принести у дім прибуток.

Ось тільки дарувати потрібно квітучі рослини – наприклад, доларове дерево, монстеру чи пальму.

Глиняний посуд

Його також дарують для того, аби залучити у дім достаток. Також езотерики переконані, що такий дарунок може захистити власника від бід та сварок. Звісно, доречним буде глиняний посуд на будь-яке свято, але особливо вдалим він буде під час новосілля.



Глиняний посуд буде дуже вдалим подарунком / Фото Pexels

Подарунок з парною складовою

Якщо ви хочете, щоб ваша близька людина мала успіх у коханні, потрібно подарувати їй будь-який парний подарунок. Підійде будь-що що має парну складову: сережки, подвійне дзеркальце, косметика “два в одному” чи відповідні сувеніри.

Свічки

Такий подарунок може принести у дім затишок та відлякати геть усі біди. Ось тільки зверніть увагу на матеріал: свічки мають бути не парафінові, а воскові, і бажано без зайвих візерунків. Якщо ви даруєте таку річ з любов’ю, вона може стати дуже потужним оберегом.

Акваріум з золотими рибками

З цим подарунком варто бути особливо обережними! Спершу потрібно переконатися, що він буде бажаним, адже буде дуже неприємно, якщо отримувач зовсім не зрадіє подарунку. Але все ж вважається, що такий дарунок може бути дуже сильним енергетично та зарядити оселю та людину, якій він належить, на фінансове благополуччя, достаток та багатство.