Якщо ви маєте кілька старих, але якісних пластикових контейнерів, з якими не хочеться розлучатися, ви можете спробувати їх “реанімувати”, повідомляє 24 Канал. Для цього потрібно вимити їх зі спеціальним засобом.

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Замочіть з оцтом

Оцет – це чудовий препарат для відновлення контейнерів з пластику. Вам потрібно налити у судочок склянку води, а після цього додати туди ще й столову ложку оцту. Після цього залиште контейнер замочуватися на годину – дві, а після цього сполосніть його та висушіть.

Використайте мийний засіб та паперові рушники

Іноді все, що потрібно жовтому пластику – це хороше полірування, і тоді вам потрібно наповнити судок теплою водою, додати кілька ложок засобу для миття посуду. Також засипте всередину порвані на шматочки паперові рушники. Закрийте лоток кришкою та потрусіть інтенсивно протягом хвилини.

Так ви можете позбутися навіть найбільш стійких плям.

Цукор

Інший спосіб наполірувати контейнери - це використати скраб із цукру. Для цього на дно судка висипте приблизно чверть склянки цукру, щедро полийте рідиною для миття посуду та киньте кілька кубиків льоду.



Цукор допоможе відмити судочки / Фото Pexels

Місткість залиште приблизно на годину. Коли кубики розтануть, рідину, що утворилася, потрібно злити, а пісок використати як абразив та натерти ним стінки та дно контейнера.

Дезінфекційний засіб для рук

На диво, це й справді працює: для відновлення кольору пластикового контейнера може скористатися звичайнісіньким санітайзером для рук. Налийте його на пляму та почекайте годину. Залишки засобу потрібно вилити та просто потерти контейнер паперовим рушником.

Як захистити судочки від пожовтіння надалі?

Існує кілька базових порад з догляду за судками, завдяки яким вони завжди залишатимуться чистими та прозорими: