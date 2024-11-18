Если у вас есть несколько старых, но качественных пластиковых контейнеров, с которыми не хочется расставаться, вы можете попробовать их “реанимировать”, сообщает 24 Канал. Для этого нужно вымыть их со специальным средством.

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Замочите с уксусом

Уксус – это замечательный препарат для восстановления контейнеров из пластика. Вам нужно налить в судочек стакан воды, а после этого добавить туда еще и столовую ложку уксуса. После этого оставьте контейнер замачиваться на час – два, а после этого сполосните его и высушите.

Используйте моющее средство и бумажные полотенца

Иногда все, что нужно желтому пластику – это хорошая полировка, и тогда вам нужно наполнить судок теплой водой, добавить несколько ложек средства для мытья посуды. Также засыпьте внутрь порванные на кусочки бумажные полотенца. Закройте лоток крышкой и потрясите интенсивно в течение минуты.

Так вы можете избавиться даже от самых стойких пятен.

Сахар

Другой способ наполировать контейнеры - это использовать скраб из сахара. Для этого на дно судка высыпьте примерно четверть стакана сахара, щедро полейте жидкостью для мытья посуды и бросьте несколько кубиков льда.



Сахар поможет отмыть судочки / Фото Pexels

Емкость оставьте примерно на час. Когда кубики растают, жидкость, образовавшуюся, нужно слить, а песок использовать как абразив и натереть им стенки и дно контейнера.

Дезинфицирующее средство для рук

На удивление, это действительно работает: для восстановления цвета пластикового контейнера может воспользоваться обычным санитайзером для рук. Налейте его на пятно и подождите час. Остатки средства нужно вылить и просто потереть контейнер бумажным полотенцем.

Как защитить судочки от пожелтения в дальнейшем?

Существует несколько базовых советов по уходу за судочками, благодаря которым они всегда будут оставаться чистыми и прозрачными: