Чем полезна сельдь: Светлана Фус рассказала почему ее надо регулярно есть

Известная диетология Светлана Фус активно ведет свою страницу в инстаграмме и делится с поклонниками полезными свойствами продуктов. Недавно она рассказала о пользе сельди, которая часто появляется на праздничном столе.

По ее словам, рыба содержит довольно много жира, однако это здоровые жирные кислоты, в основном важные для каждого человека омега-3.

Читайте также Яйца гораздо полезнее, чем вы думали: ученые рассказали об их влиянии на кости

Полезные свойства сельди

Светлана Фус отметила, что сельдь является одним из лучших источников омега-3 жирных кислот. Они нам нужны, поскольку не вырабатываются самостоятельно в организме. Тип омега-3, который содержится в рыбе является важным компонентом для поддержания мозга и сетчатки глаза. Если нет достаточного количества определенного типа этих жирных кислот (DHA), то у нас могут возникать проблемы со зрением.

Диетолог отмечает, что большинство препаратов для беременных женщин содержат эти кислоты, поскольку они положительно влияют на интеллект ребенка, социальные навыки и снижают риск задержки развития.

А еще омега-3 хорошо влияет на сердечно-сосудистую систему, предотвращая потерю эластичности артерий и эффективно уменьшая воспаление. Светлана Фус уточнила, что люди, которые регулярно употребляют омега-3 жирные кислоты, реже страдают от депрессии.

Кроме того, кислоты улучшают состояние нашей кожи, поддерживают ее мягкой, влажной и эластичной и даже предотвращают преждевременное образование морщин.

Кроме того, в сельди содержится йод. 100 граммов этой рыбы обеспечит практически половиной суточной дозы этого необходимого для работы щитовидной железы элемента. Важен для щитовидной железы и селен. В сельди его около 37 микрограммов, при минимальной суточной потребности – 50 микрограммов,

– отметила диетолог.

Витамин Е и селен являются важными питательными веществами для иммунной системы. Именно они способны бороться со свободными радикалами. Оселец содержит питательные минералы, витамины, аминокислоты и полезные жиры, поэтому постарайтесь его регулярно употреблять, чтобы обогащать организм всеми полезными свойствами.