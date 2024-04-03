Лучшими для костей долгое время считались продукты, которые богаты кальцием – это листовая зелень и молочные продукты. Недавнее исследование 2024 года доказало, что потребление яиц связано с более высокой минеральной плотностью костной ткани.

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Связь между яйцами и плотностью костной ткани

Ученые разработали исследование с участием почти 20 тысяч человек, чтобы узнать, как диета богатая яйцами может повлиять на здоровье костей.

В исследовании о влиянии яиц на кости использовались данные, собранные за 2005 – 2010, 2013 – 2014 и 2017 – 2018 годы.

На основе доступа о минеральной плотности костной ткани (МПКТ) участников и результатов их опроса по потреблению яиц определили, что те участники которые потребляли 100 граммов яиц каждый день имели повышенный уровень МПКТ в бедренных костях и позвоночнике.



Яйца влияют на пользу костей / Фото Pexels

Минеральная плотность измеряет кальций и другие минералы в костях. А вот низкий уровень является признаком остеопороза. Когда кости менее плотные, они имеют свойство больше ломаться. Люди преклонного возраста часто страдают остеопорозом, потому что с возрастом костная ткань теряется.

Впрочем не только возраст влияет на риск остеопороза. К слабым и хрупким костям может привести недостаточное питание, низкий уровень физической активности, курение и употребление алкоголя.

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Почему именно яйца поддерживают здоровье костей

Яйца являются низкокалорийным вариантом завтрака и содержат умеренное количество белка и кальция содержат не много – всего лишь 2% от рекомендуемой суточной нормы для взрослых.

Но новое исследование отмечает, что именно яйца активируют группу телесных ферментов, которые называются щелочная фосфатаза, которая и отвечает за укрепление костей. Потребление яиц может повлиять на производство этих ферментов, которые способствуют повышению минеральной плотности как бедренной кости, так и поясничного отдела позвоночника.

А еще яйца богаты питательными веществами, которые поддерживают здоровье костей. Они насыщены витамином D, который способствует тому, чтобы организм усваивал кальций. Также яйца содержат цинк и другие минералы, которые способствуют здоровью.