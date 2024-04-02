Сушеные фрукты имеют большую концентрацию калорий, но это не означает, что от них надо отказаться. Диетолог Симон Арунян рассказала о нескольких сухофруктов, которые можно употреблять, поскольку они ничем не хуже свежих фруктов.
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Курага
Абрикосы имеют высокое содержание полезных веществ. Во время сушки они теряют значительную часть витамина С, однако содержат немало калия и меди, которые необходимы для образования эритроцитов.
Сушеные яблоки
Засушенные яблоки не являются очень калорийными, поэтому вы можете не переживать о фигуре. В общем, они способны обеспечить достаточное количество меди, которая поддерживает иммунную систему.
Изюм
Несмотря на свой маленький размер, изюм наполнен питательными веществами. Он насыщен витаминами, минералами и клетчаткой. Правда есть значительный минус – они имеют много сахара и калорий, но если их потреблять осторожно, то изюм улучшит пищеварение и уровень железа.
Изюм является полезным / Фото Pexels
Чернослив
Диетологи советуют есть чернослив тем, кто замечает проблемы с желудочно-кишечным трактом. Чернослив содержит витамин К, который способствует формированию костной ткани. Он также богат витамином В6, который поддерживает иммунную и нервную систему.
Сушеные груши
В засушенных грушах содержатся фитонутриенты, которые хорошо влияют на здоровье. Половина стакана сушеных груш может улучшить пищеварение и даже снизить риск сердечных заболеваний.
Сушеные бананы
Банановые чипсы – это полезная закуска. Стандартная порция содержит незначительную часть белка, является хорошим источником клетчатки, а полстакана сушеных бананов забазпечать вам 16% рекомендуемой дозы калия.
Покупая сухофрукты, отдавайте предпочтение целым фруктам, а не нарезанным на кубики. Меньшее количество этапов, необходимых во время производства, обычно означает больше сохраненных питательных веществ.