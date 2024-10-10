Издавна предки были убеждены, что некоторым предметам вообще не место на столе. А особенно – ночью, если вы не хотите навлечь на себя беды и неудачу. Поэтому перед сном нужно обязательно убрать все со столешницы, пишет "Радио Трек".

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Подушка

На столе никогда нельзя оставлять подушку, любую – даже самую маленькую подушечку для иголок. Предки были убеждены, что это может навлечь болезни и проблемы на людей, живущих в доме.

Расческа

Этот предмет также лучше не оставлять на ночь на столе. Оказывается, расчески, что долго там лежат, могут навлечь и дом ссоры и скандалы. Никогда не стоит также оставлять на столе волосы с расчески – это также плохой знак.

Головные уборы

Если у вас есть привычка снимать шапку и класть ее на стол после возвращения домой, лучше от нее как можно скорее избавиться. Этот предмет под запретом, и особенно ночью, иначе в вашей жизни может начаться полоса неудач.



Головные уборы нельзя оставлять на столе / Фото Pexels

Ключи и замки

Если вы хотите привлечь в дом финансы, тогда нужно забыть о привычке класть ключи на стол. Лучше найти для них другой тайник, ведь на столе они могут обрубать финансовые потоки дома.

Ножницы

Ножницы на столе – к болезням и несчастьям. А если уж убрать их оттуда некуда, тогда нужно всегда следить, чтобы они всегда были закрыты, ведь это поможет уменьшить их влияние.