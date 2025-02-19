Бытовые приборы, которые нужно выключать из розетки на ночь: заметно сэкономите деньги

В современном мире электрические устройства стали необходимой частью нашей жизни, поэтому мы даже не задумываемся над тем, чтобы выключать некоторую технику из розетки на ночь. Впрочем, это нужно сделать, чтобы сэкономить счета на электроэнергию.

Для эффективной экономии, некоторые энергоприборы надо полностью выключать, поскольку даже ночью они продолжают потреблять электроэнергию, пишет 24 Канал со ссылкой на Express.

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Какие устройства надо выключать из розетки

Не стоит оставлять на ночь в режиме ожидания распространенные устройства, которые входят в перечень самых энергоемких приборов.

Стиральную машинку;

Посудомоечную машинку;

Сушильную машинку;

Телевизор;

Микроволновую печь;

Компьютер;

Принтер;

Кофемашину.

Почему они потребляют много электричества

Именно эти приборы оставлять в режиме ожидания дороже всего. Некоторые из них потребляют много электричества, поскольку им нужно нагреть воду – это посудомоечная и стиральная машина.



Из розетки нужно вытаскивать посудомоечную машину / Фото Pexels

Эти приборы находятся в режиме ожидания, чтобы быть готовыми при необходимости мгновенно нагреть воду, поэтому и потребляют так много энергии. На ночь или на время отпуска их надо полностью отключать от сети и выключать из розетки.

Нужно понимать, что любой прибор, который является включенным или остается подключенным к розетке, все равно потребляет электрический ток. В спящем режиме некоторые приборы все равно продолжают использовать энергию. Единственный способ, который ограничит прибор к потреблению электроэнергии – это извлечение вилки из розетки.

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Впрочем, есть несколько бытовых приборов, которые никогда не стоит выключать, даже несмотря на то, что они потребляют много электроэнергии. Отправляясь куда-то в отпуск, не выключайте холодильник. Даже несмотря на то, что вместе с морозильной камерой устройство потребляет 12% от общего счета за электричество. Его выключение приведет к полной разморозке, появлению плесени и плохого запаха, который будет трудно вывести.