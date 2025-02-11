Долгожители едят на завтрак эти 5 продуктов: добавьте их на тарелку

Возможно, вам уже приходилось слышать о том, что завтрак является самым важным приемом пищи. Советуют завтракать в течение часа после пробуждения – так вы запускаете свой метаболизм и даете необходимую глюкозу в мозг.

Завтрак – это прекрасная возможность начать свой день здорово, поэтому упускать ее точно не стоит, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple. Сытный завтрак из удачно подобранных продуктов может не только помочь в контроле веса и уменьшить вероятность переедания, но и потенциально продлить жизнь.

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Овсянка

Неудивительно, что многие долгожители привыкли есть овсянку на завтрак – она содержит немало питательных веществ, помогающих начать день на правильной ноте. В овсяной каше вы найдете белок, клетчатку, марганец, фосфор, магний, медь и железо, а также цинк и витамины группы В.

Все эти питательные вещества могут поддерживать здоровье вашего кишечника, сердца, иммунитета и обмена веществ.

Тофу

Лучший завтрак, который популярен среди жителей Голубых зон – это скрембл с тофу. Такое блюдо насыщенное бобовыми благодаря тофу, а также его можно дополнить практически любыми овощами – например, шпинатом, помидорами, перцем или даже грибами.

Цельнозерновой тост

На Сардинии, где также много долгожителей, обычный завтрак обычно состоит из хлеба, меда и небольшого кусочка сыра. Впрочем, на тост можно положить и немало других здоровых продуктов.

Вы можете дополнить тост из цельнозернового хлеба авокадо, копченым лососем, сыром или вареными яйцами – все эти ингредиенты наполнены питательными веществами, что уменьшают воспаление и предотвращают хронические заболевания.

Семена чиа

Его можно добавлять в большое количество разнообразных блюд, и это действительно стоит делать – ведь чиа обеспечивает огромное количество питательных веществ, что нужны для здорового рациона. Это настоящий суперфуд, наполнен клетчаткой, белком и полезными для сердца омега-3 жирными кислотами.

Кроме того, в чиа вы также найдете кальций, железо, магний, фосфор, цинк и тиамин.

Йогурт с гранолой и фруктами



Гранолу с йогуртом стоит добавить к завтраку / Фото Pexels

Несмотря на то, что многие и сейчас выбирают для себя такой вариант завтрака – в основном из-за простоты его приготовления – он действительно чрезвычайно полезен для здорового старения. Фрукты, например черника, содержат немало антиоксидантов, укрепляющих здоровье сердца. Гранола же также содержит немало клетчатки, что нужна для здорового микробиома кишечника.

А вот белок в йогурте точно повысит ваш уровень энергии и поможет здоровью мышц и костей.