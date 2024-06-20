Диетолог Наталья Самойленко отмечает, что от продуктов, которые мы выбираем для первого приема пищи, зависит скорость обменных процессов и уровень инсулина в течение дня.

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Поэтому важно, чтобы завтрак не был сладким, поскольку сладости запускают выработку большого количества инсулина, поэтому тянуть на сладкое нас может в течение всего дня.

Чтобы завтрак был сытным и здоровым диетолог посоветовала обратить внимание на 5 продуктов, которые прекрасно подходят для завтрака.

Какие продукты употреблять на завтрак

Цельнозерновые крупы

Каша способна надолго сохранить сытость. Она не создает нагрузки на пищеварительный тракт и обеспечивает организм питательными веществами и энергией. Выбирайте для себя киноа, гречку, дикий рис или пшено.

Овощи

Сырые овощи должны быть в рационе каждый день. Возьмите себе за привычку принимать 50% овощей от общего объема пищи в сутки.



Употребляйте на завтрак овощи / Фото Pexels

Льняное семя

Семена льна такое же полезное, как семена чиа. Во льне содержится белок, клетчатка, омега-3, железо, калий, магний или фосфор. А еще семена льна улучшают сердечно-сосудистую систему и желудочно-кишечный тракт.

Яйца

Наталья Самойленко говорит, что яйца – это "протеиновая бомба". Делайте из яйца омлет или пашот.

Белые сыры

Употребляйте на завтрак домашний сыр, сулугуни, адыгейский, фету, брынзу или моцареллу.