Диетолог Наталья Самойленко отмечает, что от продуктов, которые мы выбираем для первого приема пищи, зависит скорость обменных процессов и уровень инсулина в течение дня.
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Поэтому важно, чтобы завтрак не был сладким, поскольку сладости запускают выработку большого количества инсулина, поэтому тянуть на сладкое нас может в течение всего дня.
Чтобы завтрак был сытным и здоровым диетолог посоветовала обратить внимание на 5 продуктов, которые прекрасно подходят для завтрака.
Какие продукты употреблять на завтрак
Цельнозерновые крупы
Каша способна надолго сохранить сытость. Она не создает нагрузки на пищеварительный тракт и обеспечивает организм питательными веществами и энергией. Выбирайте для себя киноа, гречку, дикий рис или пшено.
Овощи
Сырые овощи должны быть в рационе каждый день. Возьмите себе за привычку принимать 50% овощей от общего объема пищи в сутки.
Употребляйте на завтрак овощи / Фото Pexels
Льняное семя
Семена льна такое же полезное, как семена чиа. Во льне содержится белок, клетчатка, омега-3, железо, калий, магний или фосфор. А еще семена льна улучшают сердечно-сосудистую систему и желудочно-кишечный тракт.
Яйца
Наталья Самойленко говорит, что яйца – это "протеиновая бомба". Делайте из яйца омлет или пашот.
Белые сыры
Употребляйте на завтрак домашний сыр, сулугуни, адыгейский, фету, брынзу или моцареллу.