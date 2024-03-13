5 продуктов, которые вызывают проблемы со сном: проверьте, не едите ли вы их

Конечно же, все хотят иметь хороший сон, и часто достичь этого не так просто, как хотелось бы. И причиной этому могут быть некоторые продукты, которые вы употребляете в слишком большом количестве.

Хорошо высыпаться каждую ночь чрезвычайно важно, однако здесь часто проще сказать, чем на самом деле сделать. Очень много взрослых людей страдают от бессонницы или других проблем с отдыхом в какой-то момент своей жизни. Но в Huffpost сообщают, что для того, чтобы лучше спать, вам нужно отказаться от употребления некоторых продуктов.

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Острая пища

Если вы любите есть что-то остренькое на ужин, возможно, пришло время несколько пересмотреть свои предпочтения – особенно, если вы чувствуете, что в постели вам сложно по-настоящему закрыть глаза и наконец заснуть.

Оказывается, острая пища может повысить кислотность в вашем желудке и привести к кислотному рефлюксу, который затрудняет сон. Кроме того, острая пища также приводит к тому, что температура вашего тела повышается, и поэтому вы можете ворочаться в постели.

Пицца

Это очень популярное блюдо, и лакомиться ею перед сном все же не стоит. Тот томатный соус, содержащийся в ней, также может вызвать у вас кислотный рефлюкс – как и употребление острой пищи.

Кроме того, вызвать проблемы может и топинг, который вы выбираете. Учитывайте то, что пепперони также содержит достаточно много натрия и насыщенных жиров, и они достаточно долго перевариваются.

Бургеры

Здесь примерно та же проблема, что и с пепперони – это жирная пища, и организму нужно больше времени для того, чтобы переварить ее. А это, в свою очередь, нарушает ваш сон.

И проблемы могут только усугубиться, если ваш бургер покрыт кетчупом – это может вызвать кислотный рефлюкс. Гораздо более безопасным вариантом бургера перед сном будет такой, содержащий не мясную котлету, а растительную.

Молоко

Обычно молоко имеет противоположную репутацию – вроде бы оно наоборот помогает заснуть, особенно детям. Впрочем, вам также нужно учитывать кислотный рефлюкс, который может у вас возникнуть из-за содержания лактозы в нем.



Молоко не всегда помогает заснуть / Фото Pexels

Но вы можете использовать растительную версию этого продукта для того, чтобы избежать проблемы.

Перечная мята

Мятный чай – это замечательный напиток, который может успокоить вас, и его очень часто советуют, как напиток перед сном. И, опять же, кислотный рефлюкс, который вызывает употребление этого продукта, может привести к тому, что вам будет только сложнее заснуть.