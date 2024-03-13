5 продуктів, які викликають проблеми зі сном: перевірте, чи не їсте їх

Звичайно ж, усі хочуть мати хороший сон, і часто досягти цього не так просто, як хотілося би. І причиною цьому можуть бути деякі продукти, які ви вживаєте у надто великій кількості.

Добре висипатися кожної ночі надзвичайно важливо, проте тут часто простіше сказати, ніж насправді зробити. Дуже багато дорослих людей страждають від безсоння чи інших проблем із відпочинком у якийсь момент свого життя. Та у Huffpost повідомляють, що для того, аби краще спати, вам потрібно відмовитися від вживання деяких продуктів.

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Гостра їжа

Якщо ви любите їсти щось гостреньке на вечерю, можливо, настав час дещо переглянути свої вподобання – особливо, якщо ви відчуваєте, що в ліжку вам складно по-справжньому заплющити очі і нарешті заснути.

Виявляється, гостра їжа може підвищити кислотність у вашому шлунку та призвести до кислотного рефлюксу, який ускладнює сон. Окрім того, гостра їжа також призводить до того, що температура вашого тіла підвищується, і через це ви можете ворочатися у ліжку.

Піца

Це надзвичайно популярна страва, та ласувати нею перед сном все ж не варто. Той томатний соус, що міститься у ній, також може викликати у вас кислотний рефлюкс – як і вживання гострої їжі.

Окрім того, викликати проблеми може і топінг, який ви обираєте. Зважайте на те, що пепероні також містить досить багато натрію та насичених жирів, і вони досить довго перетравлюються.

Бургери

Тут приблизно та сама проблема, що і з пепероні – це жирна їжа, і організму потрібно більше часу для того, щоб перетравити її. А це, своєю чергою, порушує ваш сон.

І проблеми можуть тільки погіршитися, якщо ваш бургер покритий кетчупом – це може викликати кислотний рефлюкс. Набагато безпечнішим варіантом бургера перед сном буде такий, що містить не м'ясну котлету, а рослинну.

Молоко

Зазвичай молоко має протилежну репутацію – начебто воно навпаки допомагає заснути, особливо дітям. Втім, вам також потрібно зважати на кислотний рефлюкс, який може у вас виникнути через вміст лактози у ньому.



Молоко не завжди допомагає заснути / Фото Pexels

Та ви можете використати рослинну версію цього продукту для того, щоб уникнути проблеми.

Перцева м'ята

М'ятний чай – це чудовий напій, який може заспокоїти вас, і його дуже часто радять, як напій перед сном. Та, знову ж таки, кислотний рефлюкс, який викликає вживання цього продукту, може призвести до того, що вам буде тільки складніше заснути.