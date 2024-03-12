Вчені активно працюють над тим, щоб зібрати всі ранні сигнали про деменцію. Щороку захворюваність дуже стрімко росте, тож за до 2050 року кількість людей з втратою пам’яті зросте до колосальних 153 мільйонів.

Читайте також Ці суперпродукти сповільнять старіння після 40 років: що треба їсти

Тривожний знак деменції

Виявляється, підказкою деменції може бути ніс. Втрата нюху останні 4 роки притаманна захворюванню Covid-19, та разом з тим, це може сигналізувати про хворобу Альцгеймера.

Нове дослідження Національного інституту старіння, спостерігало за понад 350 учасниками впродовж 2,5 років. Вони виявили, що гірші результати нюхових тестів були пов’язані з вищим розвитком деменції.

Це вже не вперше проводять такі дослідження. У 2016 році у журналі Annals of Neurology опублікували інформацію, яка свідчить, що люди, які мали проблеми з визначенням запаху ментолу, полуниці та лимону, мали більший ризик серйозної втрати пам’яті у майбутньому.



Проблема з нюхом може бути ранньою ознакою деменції / Фото Pexels

Директор клініки профілактики хвороби Альцгеймера у Нью-Йорку, лікар Айзексен навіть зазначив, що якщо людина не може відрізнити запахів – то це є серйозним сигналом про те, що назріває деменція, оскільки нюх тісно пов’язаний з функцією мозку.

Деменція виникає від пошкодження нервових клітин та їхніх зв’язків у мозку. І хоча деякі фактори ризику важко контролювати, можна вплинути на роботу мозку завдяки харчуванню. Які продукти треба їсти – читайте в нашому матеріалі.