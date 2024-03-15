Эти 4 популярные продукты для завтрака мешают вам худеть

Многие люди стремятся потерять вес, но для этого нужно не только уделить время физическим нагрузкам, но и следить за своим рационом. В частности, обратить внимание и на то, что вы едите на завтрак.

Доктор Майкл Мосли убежден, что для эффективного и быстрого похудения вам нужно "сократить" четыре продукта, которые очень часто добавляют в завтраки многие люди. Именно они тормозят вашу потерю веса и мешают вам эффективно худеть.

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Что не стоит есть на завтрак во время похудения

Завтрак – это очень важная часть вашего рациона, и избегать этого приема пищи точно не стоит. Именно во время завтрака вы заряжаетесь энергией на целый день, поэтому особенно важно проследить за тем, чтобы он был питательным и полезным.

Сразу сократите потребление сахара, сладких лакомств, напитков и десертов. Это касается большинства сухих завтраков, которые обычно содержат сахар, а также большинства коммерческих смузи,

– рассказал Майкл Мосли.

Кстати, есть еще несколько продуктов, которые стоит потреблять ограниченно тогда, когда вы худеете, а именно крахмалистые углеводы. Очень много их можно найти в хлебе, макаронах, картофеле и белом рисе. Но вы можете попробовать для себя более здоровые альтернативы, что также будут вкусными и очень питательными – например, цельнозерновые продукты – булгур, ячмень, дикий рис и гречка.

"Коричневый рис - это хорошо. Бобовые, такие как чечевица, фасоль и нут, также полезны и сытные. В общем, лучшим вариантом для тех, кто хочет похудеть, является переход на диету с низким содержанием углеводов в средиземноморском стиле", – рассказал он.



Коричневый рис полезнее белого / Фото Pexels

Чем вреден сахар?

Сахар – это как раз тот продукт, что может привести к увеличению веса, особенно, если вы потребляете его в подслащенных напитках – например, в соках, ведь они содержат очень много фруктозы.

А она в свою очередь может усилить ваш голод и привести к тому, что вы будете хотеть есть больше. Считается, что чрезмерное потребление сахара является основной причиной ожирения и еще ряда различных хронических заболеваний. Поэтому врачи советуют ограничить употребление добавленного сахара до менее, чем 10% в день.

Поэтому, этих продуктов следует избегать во время завтрака:

сахар;

сладкие лакомства;

десерты;

сладкие напитки.

Вместо этого вы можете попробовать обогатить свой рацион некоторыми здоровыми альтернативами – в частности, домашними кашами, смузи, греческим йогуртом или овсянкой.