С ними похудеть не получится: вот 4 продукта, которые приводят к набору веса

Вот хорошая новость: когда вы меняете свой рацион и начинаете худеть, жир уходит первым. Впрочем, недостаточно просто сократить калории. Нужно также следить за качеством пищи, которую вы потребляете.

Когда вы начинаете свой путь по потере веса, к своему рациону нужно отнестись очень ответственно. Дело в том, что важно не только количество калорий, которое вы потребляете, но и их качество. Поэтому старайтесь избегать нездоровых продуктов, которые только будут мешать вам потерять нежелательный жир. О вредных продуктах рассказала врач Клавдия Томпсон.

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Обработанное мясо

Если вы любите бекон, мясные деликетесы и колбасы, стоит пересмотреть эти части вашего рациона и уменьшить их количество на тарелке. Дело в том, что эти продукты очень редко ассоциируются со здоровой диетой. Когда говорится об уменьшении количества жира в районе талии, особенно важно следить именно за этими продуктами.

Одно большое исследование в PLOS One показало, что потребление обработанного мяса связано с увеличением массы тела и, в частности, и окружности талии.



Обработанное мясо не полезно для организма / Фото Pexels

Подслащенные напитки

Безалкогольные и энергетические напитки, как правило, просто переполнены пустыми калориями, и к тому же имеют действительно небольшую питательную ценность. Кроме того, когда вы потребляете газированные напитки, может также увеличиваться и жир и животе, поэтому сократить их количество будет разумным шагом.

А замена этих напитков сладким кофе, чаем или фруктовыми соками на самом деле может помочь. И лучшим вариантом, конечно, будет потреблять обычную чистую воду.

Алкоголь

Конечно, это не значит, что вы немедленно должны полностью отказаться от алкогольных напитков, и вы должны знать, что их чрезмерное потребление может привести к появлению так называемого "пивного живота". И здесь виноват не только алкоголь.

Впрочем, в алкоголе достаточно много калорий, и если вы хотите сократить их количество, стоит ограничить потребление спиртосодержащих напитков.

Жареная пища и фастфуд

Фастфуд – это удобный вариант, когда вы в дороге или нет времени на приготовление пищи, и если его потреблять слишком часто и в больших количествах, это точно не пойдет вам на пользу.

Люди, которые потребляют его на постоянной основе, обычно имеют большую вашу, большее количество триглицеридов и окружность талии. Дело в том, что в такой пище содержится очень много насыщенных жиров и солей, и при этом достаточно мало питательных веществ и витаминов.