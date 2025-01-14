Чтобы потерять жир на животе: нужно отказаться от 4 популярных продуктов

Когда говорится о жире на животе, нет какого-то конкретного продукта, накапливающего килограммы вокруг талии. Впрочем, комбинация факторов – генетика, стресс, привычки сна и питания – играют важную роль.

Висцеральный жир – это тот, что появляется на животе и окружает органы, и чрезмерное его количество может быть связано с повышенным риском таких проблем, как диабет, высокое кровяное давление и сердечные заболевания, сообщает 24 Канал со ссылкой на Live Strong.

Интересно Моль навсегда исчезнет из дома: лучшие средства от нее

Обработанное мясо

Бекон, колбасы и другие мясные деликатесы очень редко ассоциируются со здоровым питанием. И когда говорится об уменьшении количества жира на животе и талии, очень важно сократить потребление этих продуктов.

Впрочем, хорошая новость заключается в том, что необработанное мясо – например нежирные куски птицы, свинины и говядины, могут быть частью сбалансированного рациона и здорового питания.

Подслащенные напитки

Сладкая газировка и энергетические напитки наполнены пустыми калориями, которые почти не имеют питательной ценности. Кроме того, висцеральный жир может увеличиваться вместе с увеличением потребления газированных сладких напитков.

Замена их на фруктовые фреши, несладкий кофе и чай, или даже обычную воду – это отличный способ начать похудение.



Сладкие напитки могут помешать похудеть / Фото Pexels

Алкоголь

По данным Mayo Clinic, чрезмерное употребление алкоголя может привести к появлению "пивного живота". Впрочем, вина здесь не только в алкоголе – чрезмерное потребление алкоголя добавляет дополнительные калории, которые и способствуют набору веса.

Жареная пища и фаст-фуд

Фаст-фуд – это удобно, когда вы в дороге или спешите, однако потреблять его слишком часто точно не стоит, ведь это может помешать вашему похудению. Обычно в такой пище достаточно много насыщенных жиров и соли, но низкое содержание питательных веществ, клетчатки и минералов.