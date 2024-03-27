Эти 12 обычных продуктов могут вызвать воспаление и артрит

К сожалению, многие люди сейчас страдают от артрита и других заболеваний, связанных с суставами. И на развитие этих состояний могут влиять многие факторы. Питание - это один из них.

Существует несколько различных видов артрита, и наиболее распространенный – это остеоартрит, который часто вызывается травмой или износом суставов. И некоторые факторы могут ухудшить состояние вашей иммунной системы – в частности, возраст, курение или ожирение.

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Какие продукты вызывают воспаление?

Университет Колорадо в США провел исследование, и оказалось, что некоторые достаточно привычные продукты могут вызвать воспаление. Оказывается, в этом может быть виновата одна из незаменимых аминокислот, известная как триптофан.

В частности, вот продукты, вызывающие воспаление:

курица;

индейка;

красное мясо;

свинина;

тофу;

рыба;

фасоль;

молоко;

орехи;

семена;

овсянка;

яйца.

Аминокислота может иметь очень много применений в организме, в том числе и помогать в производстве белков, мышц, нейромедиаторов и ферментов. Также триптофан связывают с улучшением сна.

Тело не производит триптофан, и получить его можно только из рациона. Ученые убеждены, что бактерии в нашей пищеварительной системе могут расщеплять триптофан, что есть в пище, на зажигательное химическое вещество. И именно это химическое вещество может и стимулировать вашу иммунную систему к воспалению и артрита.

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Некоторые из этих продуктов считаются противовоспалительными, и все же ученые связали с ними и несколько воспалительных реакций.