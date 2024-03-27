Ці 12 звичайних продуктів можуть викликати запалення та артрит

На жаль, чимало людей наразі страждають від артриту та інших захворювань, пов'язаних із суглобами. І на розвиток цих станів можуть впливати чимало факторів. Харчування – це один із них.

Існує кілька різних видів артриту, і найбільш поширений – це остеоартрит, який часто викликається травмою або зносом суглобів. І деякі фактори можуть погіршити стан вашої імунної системи – зокрема, вік, куріння чи ожиріння.

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Які продукти викликають запалення?

Університет Колорадо у США провів дослідження, і виявилося, що деякі досить звичні продукти можуть викликати запалення. Виявляється, у цьому може бути винна одна з незамінних амінокислот, що відома як триптофан.

Зокрема, ось продукти, що викликають запалення:

курка;

індичка;

червоне м'ясо;

свинина;

тофу;

риба;

квасоля;

молоко;

горіхи;

насіння;

вівсянка;

яйця.

Амінокислота може мати дуже багато застосувань у організмі, зокрема і допомагати у виробництві білків, м'язів, нейромедіаторів та ферментів. Також триптофан пов'язують із покращенням сну.

Тіло не виробляє триптофан, і отримати його можна тільки із раціону. Вчені переконані, що бактерії у нашій травній системі можуть розщеплювати триптофан, що є у їжі, на запальу хімічну речовину. І саме ця хімічна речовина може і стимулювати вашу імунну систему до запалення та артриту.

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Деякі з цих продуктів вважаються протизапальними, та все ж науковці пов'язали із ними і кілька запальних реакцій.