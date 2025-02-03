Еда может питать ваше тело и уменьшить чувство голода, если вы выберете ее правильно. И стоит найти несколько продуктов, что смогут поддерживать вашу энергию, о вялости сможете забыть навсегда, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

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Овес

Овес является основным продуктом, повышающим уровень энергии, и будет отличной идеей включить его в ваш завтрак, перекуса перед тренировкой или после нее. А все потому, что овес содержит сложные углеводы, что медленно перевариваются – а значит, обеспечивают стабильный источник энергии для вашего организма.

Кроме того, содержится в овсе также и растворимая клетчатка, которая полезна для снижения уровня холестерина.

Бананы

Бананы, как и большинство продуктов, содержащих углеводы, являются легким источником энергии для организма. Это очень удобный перекус перед тренировкой, и его легко взять с собой куда угодно. К тому же бананы относительно не дорогие и богаты питательными веществами, например калий.



Бананы очень полезны для поддержания энергии / Фото Pexels

Вода

Поскольку обычная вода не содержит калорий, она не является сама по себе источником энергии для организма. Но ежедневное употребление воды таки влияет на ваш уровень энергии, ведь она нужна для функционирования организма.

Старайтесь пить примерно два литра воды ежедневно. И учитывайте, что это общая рекомендация, но немало факторов, например, уровень активности, климат и т.д., могут повлиять на количество воды, что вам нужно употреблять.

Ореховое масло

Если вы ищете пищу, которая мгновенно наполнит вас энергией, стоит добавить в рацион ореховое масло. В нем вы найдете и калории, и углеводы, и клетчатку, а также белки и жиры, что обеспечат вас энергией и поддержат сытость.

Яйца

Несмотря на то, что яйца содержат меньше углеводов, чем упомянутые выше продукты, они все равно могут существенно повысить уровень вашей энергии. И все потому, что они богаты белком и жирами, которые достаточно долго расщепляются в организме.

Кроме того, в яйцах содержатся витамины и полезные микроэлементы, которые также положительно влияют на здоровье.