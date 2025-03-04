Кажется, часто приходится слышать о том, что некоторые вроде бы полезные продукты на самом деле содержат много сахара, но не имеют достаточно питательных веществ. Но есть и такая пища, которая имеет незаслуженно плохую репутацию.

Если когда-то вы услышали, что продукт является "плохим" для вас, трудно изменить мнение – даже если многочисленные исследования уже годами доказывают обратное, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple. Впрочем, есть несколько важных продуктов, от которых точно не стоит отказываться – ведь они значительно полезнее, чем вы представляете.

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Яйца

Диетологи раньше считали, что в яйцах слишком много жира и холестерина, и это якобы может негативно повлиять на здоровье сердца. Вот только теперь мнение изменилось – конечно, яйца содержат жир, но не в том количестве, что вызывает беспокойство, и часть этого жира является на самом деле полезной, сообщает диетолог Александра Льюис.

Кроме того, хоть яйца и содержат холестерин, теперь понятно, что холестерин в пище не связан непосредственно с уровнем холестерина в крови. Самым важным является то, что яйца содержат много белка, витаминов и минералов.

Замороженные продукты

Вам может казаться, что даже вроде бы полезная пища после замораживания теряет свои свойства – и это совсем не так. Промышленность замороженных продуктов прошла действительно долгий путь – и сейчас фрукты и овощи быстро замораживают, когда они достигли максимальной спелости. А это значит, что вы получите максимальное количество витаминов и минералов в своих блюдах.

Приготовление кофе дома – возможность сделать паузу в потоке будничных задач. Будь то обучение, или удаленная работа, или просто домашние дела. З дрипами от Gemini это еще проще. Несколько минут – и ты наслаждаешься насыщенным и сбалансированным вкусом 100% арабики.

Кофе

Несмотря на то, что чрезмерное потребление этого напитка действительно может иметь некоторые негативные последствия – например, учащенное сердцебиение, потливость или даже диарея – в большинстве случаев умеренное потребление кофе действительно полезно для здоровья.

Кофе содержит несколько основных витаминов из группы В и связан с уменьшением риска диабета 2-го типа.



Кофе может быть очень полезным / Фото Pexels

Углеводы

Хлеб, крахмалистые овощи, овес и многие другие продукты многие считают подозрительными и не слишком полезными из-за высокого содержания углеводов. Впрочем, ваши органы – в частности мозг, почки и мышцы – нуждаются в углеводах для надлежащего функционирования.

Кроме того, ваше тело сжигает энергию из углеводов гораздо эффективнее, чем из любых других макроэлементов.

Глютен

Если вам кажется, что этикетка "без глютена" – это знак качества продукта, пришло время изменить мнение. Глютен не является злом – это просто белок, содержащийся в пшенице, ячмене и ржи, и он придает тесту структуру и эластичность. Использование цельнозерновых версий продуктов, содержащих эти зерна, является невероятно здоровым решением для вашего рациона.

Только те люди, которые страдают аллергией на пшеницу, непереносимость глютена или целиакию действительно почувствуют негативное влияние на здоровье после потребления глютена, сообщает диетолог Рэйчел Кейн.