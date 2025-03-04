Ці 5 продуктів набагато здоровіші, ніж ви думали

Здається, часто доводиться чути про те, що деякі начебто корисні продукти насправді містять чимало цукру, але не мають достатньо поживних речовин. Але є й така їжа, що має незаслужено погану репутацію.

Якщо колись ви почули, що продукт є "поганим" для вас, важко змінити думку – навіть якщо численні дослідження вже роками доводять протилежне, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple. Втім, є кілька важливих продуктів, від яких точно не варто відмовлятися – адже вони значно корисніші, ніж ви уявляєте.

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Яйця

Дієтологи раніше вважали, що в яйцях надто багато жиру та холестерину, і це начебто може негативно вплинути на здоров'я серця. Ось тільки тепер думка змінилася – звісно, яйця містять жир, та не в тій кількості, що викликає занепокоєння, і частина цього жиру є насправді корисною, повідомляє дієтологиня Олександра Льюїс.

Окрім того, хоч яйця й містять холестерин, тепер зрозуміло, що холестерин у їжі не пов'язаний безпосередньо з рівнем холестерину у крові. Найважливішим є те, що яйця містять багато білка, вітамінів та мінералів.

Заморожені продукти

Вам може здаватися, що навіть начебто корисна їжа після замороження втрачає свої властивості – та це зовсім не так. Промисловість заморожених продуктів пройшла справді довгий шлях – і зараз фрукти та овочі швидко заморожують, коли вони досягли максимальної стиглості. А це значить, що ви отримаєте максимальну кількість вітамінів та мінералів у своїх стравах.

Приготування кави вдома – можливість зробити паузу в потоці буденних задач. Чи то навчання, чи то віддалена робота, чи просто хатні справи. З дріпами від Gemini це ще простіше. Декілька хвилин – і ти насолоджуєшся насиченим та збалансованим смаком 100% арабіки.

Кава

Попри те, що надмірне споживання цього напою і справді може мати деякі негативні наслідки – наприклад, прискорене серцебиття, пітливість чи навіть діарея – у більшості випадків помірковане споживання кави є справді корисним для здоров'я.

Кава містить кілька основних вітамінів з групи В та пов'язана зі зменшенням ризику діабету 2-го типу.



Кава може бути дуже корисною / Фото Pexels

Вуглеводи

Хліб, крохмалисті овочі, овес та чимало інших продуктів чимало людей вважають підозрілими та не надто корисними через високий вміст вуглеводів. Втім, ваші органи – зокрема мозок, нирки та м'язи – потребують вуглеводів для належного функціонування.

Окрім того, ваше тіло спалює енергію з вуглеводів набагато ефективніше, ніж з будь-яких інших макроелементів.

Глютен

Якщо вам здається, що етикетка "без глютену" – це знак якості продукту, настав час змінити думку. Глютен не є злом – це просто білок, що міститься у пшениці, ячмені та житі, і він надає тісту структуру та еластичність. Використання цілозернових версій продуктів, що містять ці зерна, є неймовірно здоровим рішенням для вашого раціону.

Тільки ті люди, які страждають на алергію на пшеницю, непереносність глютену чи целіакію справді відчують негативний вплив на здоров'я після споживання глютену, повідомляє дієтологиня Рейчел Кейн.