5 продуктов, которые надо есть людям после 50 лет: они улучшат здоровье

Для того, чтобы себя хорошо чувствовать, нужно обращать внимание на правильное питание и добавить в свой рацион питательные продукты. Это касается людей любой возрастной категории. Впрочем, после 50 лет за своим здоровьем надо особенно тщательно следить, поэтому рекомендуется добавлять продукты, богатые питательными веществами.

Врач Хилари Джонс рассказал о 5 вариантах продуктов, которые содержат витамины, клетчатку и белок, пишет 24 Канал со ссылкой на Woman&Home. Употребляя эти продукты можно предотвратить сердечно-сосудистые заболевания, остеопороза и снижение когнитивных функций.

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Какие продукты есть после 50 лет

Эти продукты питания являются базовыми и простыми, поэтому их себе может позволить каждый человек.

Яйца

Они богаты белком и витамином В. Яйца поддерживают мышечную массу, поэтому их следует употреблять каждый день в любом варианте: вареное, жареное или пашот. Яйца также насыщены витамином D, который способствует тому, чтобы организм усваивал кальций.

Помидоры

По словам врача, в помидорах содержится ликопин – антиоксидант, который является полезным в профилактике рака простаты. В одном помидоре может содержаться около 40% дневного рекомендованного минимума витамина С.



В помидорах содержится много витамина С / Фото Pexels

Фасоль

Богата клетчаткой и полезна для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Фасоль богата калий, железо и способна повысить уровень энергии.

Капуста кале

Эта разновидность капусты предотвращает остеопороз. В капусте содержатся следующие витамины: А, К, С, В1, В3, В6. Также она богата многими питательными веществами и содержит в себе марганец, калий, кальций, медь, железо и омега-3 жирные кислоты.

Жирная рыба

Чтобы остановить снижение когнитивных функций, врач советует есть сардины, которые богаты жирными кислотами омега-3.

Женщинам надо добавить в свой рацион продукты, которые богаты белком и витамином К. Особенно их надо употреблять тем, кто занимается силовыми тренировками, потому что такие продукты способны предотвратить потерю мышечной и костной массы.