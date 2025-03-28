Что есть вечером, чтобы похудеть: 5 лучших продуктов

Чтобы похудеть надо правильно питаться. Для достижения цели вечерние приемы пищи должны быть такими, чтобы чувствовать сытость, при этом не переживать об увеличении веса.

Правильный подбор продуктов может помочь достичь цели, пишет 24 Канал со ссылкой на EatingWell.

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Специалисты советуют есть сбалансированную пищу, которая включает одну или две порции овощей, достаточное количество белка, цельнозерновые продукты и несколько полезных жиров.

Перец

В перце содержится вода и клетчатка, которые усиливают ощущение удовольствия от еды и помогут чувствовать себя сытыми гораздо дольше.

Интересно! На ужин следует избегать продуктов, которые могут вызвать расстройство пищеварения, изжогу и нарушение сна. Какие продукты нельзя есть – читайте в нашем материале.

Фасоль

В бобовых мало жира, но много клетчатки, которая тоже приводит к получению удовольствия от еды. В журнале "Питание и метаболизм" говорится о том, что фасоль играет значительную роль в контроле веса, а все потому, что блюда на основе фасоли помогают чувствовать себя сытыми при меньшем количестве калорий.

Оливковое масло

Употребление оливкового масла первого отжима связано со снижением массы тела и жира на животе. Однако слишком много масла вечером есть не надо, потому что даже в одной столовой ложке содержится 125 калорий.



Оливковое масло следует потреблять осторожно / Фото Pexels

Паста

Потребление пасты не приводит к набору веса, если употреблять ее в составе сбалансированной диеты. Сочетайте пасту с белком и овощами, чтобы получить сытное блюдо.

Лосось

В лососе содержится много полезных для сердца жиров, поэтому благодаря тому, что он обеспечивает удовольствие от еды, рыба сможет удержать от лишних перекусов. Американская кардиологическая ассоциация рекомендует употреблять два рыбных блюда в неделю для пользы для здоровья сердца.