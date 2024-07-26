Эти 5 продуктов станут следующими суперфудами: начинайте есть их уже сейчас

Здоровое питание иногда может казаться чрезвычайно сложным, ведь для него нужно прилагать очень много усилий. Впрочем, если вы добавите всего несколько продуктов в свой рацион, это уже существенно улучшит ситуацию.

Если вы хотите добавить в свой рацион больше витаминов и минералов, нужно с большим вниманием относиться к продуктам, которые вы кладете в свою продуктовую корзину. И доктор медицинских наук Джессика Левинсон поделилась несколькими продуктами, которые помогут вам достичь цели по правильному питанию.

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Чечевица

Эта каша может быть полезнее, чем вы представляли. Она содержит клетчатку, а она способствует повышению уровня "хорошего" холестерина, а также содержит питательный белок. Кроме того, найти в чечевице можно и фолиевую кислоту, железо и магний.

Ее легко добавить в свой рацион и можно есть и как кашу, и добавлять в супы.

Говяжья печень

Это – лучший суперпродукт, который вы только можете найти. Она содержит природные поливитамины и минералы, которые легко усваиваются и распознаются вашим организмом. Ее можно есть хотя бы потому, что в ней есть витамины А, D, E и K.

Если же вы не любите говядину, тогда вы можете попробовать есть куриную печень, которую можно превратить в питательный паштет.

Финики

Финики – это очень полезные фрукты, которые имеют карамельный вкус, который порадует любого сладкоежку. И диетологи считают, что они наполнены калием, железом и клетчаткой. Кроме того, в них гораздо меньше сахара, чем может показаться на первый взгляд.



Финики очень полезны / Фото Pexels

Гречка

Гречка – это доступный и непревзойденный суперфуд, который уже годами должен быть у вас в тарелке. Гречка содержит немало витаминов, которые помогают поддерживать здоровье иммунной системы и способствует защите организма от болезней.

Булгур

Эта крупа чуть менее известна, но она может быть очень вкусной, если ее правильно приготовить. И кроме вкуса, есть в булгуре еще несколько преимуществ: на порцию каши приходится 6 граммов белка и 8 граммов клетчатки.