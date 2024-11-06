Никогда не ешьте эти 5 продуктов на голодный желудок: это вредно

Вы уж точно слышали, что лучше не пить кофе на голодный желудок. Но далеко не все знают, что это далеко не единственное, чего стоит остерегаться.

Если у вас пустой желудок и большой аппетит, может возникнуть серьезный соблазн ухватиться за первое, что вы увидите на кухне, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple. Впрочем, некоторые продукты и напитки могут вызвать проблемы с пищеварением, если их съесть натощак.

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Кофе

Да, об этом уже знает большинство людей, но кофе, особенно черный и крепкий, может быть не лучшим выбором пищи натощак. Все потому, что кофеин в кофе способствует высвобождению гастрина – гормона, который выделяет желудочную кислоту. Этот эффект может привести к симптомам рефлюкса, а именно вздутие живота, тошноты и т.д., предупреждает диетолог Иоганна Салазар.

Но стоит отметить, что кофеин может иметь такой эффект независимо от того, пустой у вас желудок, или нет. Впрочем, если вы ничего не ели, побочные эффекты от кофе могут быть еще более раздражающими.

Острая пища

Представление о том, что острая пища может раздражать слизистую оболочку желудка, зависит также от того, привыкли ли вы есть такую пищу. Если вы обычно не употребляете таких продуктов, натощак они могут спровоцировать желудочно-кишечный рефлюкс.

Сладкие продукты

Конечно, может возникнуть соблазн начать трапезу прямо с десерта, но употребление сладкой пищи натощак может привести к более быстрому подъему уровня инсулина и сахара в крови, и очень часто это приводит к усталости вскоре. Сначала лучше есть продукты с высоким содержанием клетчатки. Она замедляет усвоение сахара, а так способствует медленному его росту в крови.



Сладкое не стоит есть на голодный желудок / Фото Pexels

Йогурт

Кто бы мог подумать, что такой полезный продукт, как йогурт, не стоит есть на голодный желудок? Но благодаря высокому содержанию пробиотиков и молочной кислоты он увеличивает выработку желудочной кислоты, и у некоторых людей может вызвать неприятные побочные эффекты.

Это также может уничтожить некоторые полезные пробиотики, содержащиеся в йогурте. Поэтому если вы хотите получить от него максимальную пользу, лучше есть его на полный желудок.

Газированные напитки

Напитки с пузырьками могут быть вкусными и интересными, но натощак пить их точно стоит. Они могут вызвать некоторые довольно неприятные симптомы в кишечно-желудочном тракте – в частности отрыжку и вздутие живота.

Еще одна вещь, на которую точно нужно обратить внимание – это содержание сахара в подслащенных газированных напитках, который может вызвать неприятные скачки сахара в крови.