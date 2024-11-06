Ніколи не їжте ці 5 продуктів на голодний шлунок: це шкідливо

Ви вже точно чули, що краще не пити каву на голодний шлунок. Але далеко не всі знають, що це далеко не єдине, чого варто остерігатися.

Якщо у вас порожній шлунок та великий апетит, може виникнути серйозна спокуса вхопитися за перше, що ви побачите на кухні, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple. Втім, деякі продукти та напої можуть викликати проблеми з травленням, якщо їх з'їсти натщесерце.

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Кава

Так, про це вже знає більшість людей, але кава, особливо чорна та міцна, може бути не найкращим вибором їжі натщесерце. Все через те, що кофеїн у каві сприяє вивільненню гастрину – гормону, який виділяє шлункову кислоту. Цей ефект може призвести до симптомів рефлюксу, а саме здуття живота, нудоти тощо, попереджає дієтологиня Йоганна Салазар.

Але варто зазначити, що кофеїн може мати такий ефект незалежно від того, чи порожній у вас шлунок, чи ні. Втім, якщо ви нічого не їли, побічні ефекти від кави можуть бути ще більш дратівливими.

Гостра їжа

Уявлення про те, що гостра їжа може дратувати слизову оболонку шлунка, залежить також від того, чи звикли ви їсти таку їжу. Якщо ви зазвичай не вживаєте таких продуктів, натщесерце вони можуть спровокувати шлунково-кишковий рефлюкс.

Солодкі продукти

Звісно, може виникнути спокуса розпочати трапезу прямо з десерту, але вживання солодкої їжі натщесерце може призвести до швидшого підйому рівня інсуліну та цукру в крові, і дуже часто це призводить до втоми невдовзі. Спершу краще їсти продукти з високим вмістом клітковини. Вона сповільнює засвоєння цукру, а так сприяє повільному його зростанню у крові.



Солодке не варто їсти на голодний шлунок / Фото Pexels

Йогурт

Хто б міг подумати, що такий корисний продукт, як йогурт, не варто їсти на голодний шлунок? Та завдяки високому вмісту пробіотиків та молочної кислоти він збільшує вироблення шлункової кислоти, і в деяких людей може викликати неприємні побічні ефекти.

Це також може знищити деякі корисні пробіотики, що містяться у йогурті. Тож якщо ви хочете отримати від нього максимальну користь, краще їсти його на повний шлунок.

Газовані напої

Напої з бульбашками можуть бути смачними та цікавими, але натщесерце пити їх точно варто. Вони можуть викликати деякі досить неприємні симптоми у кишково-шлунковому тракті – зокрема відрижку та здуття живота.

Ще одна річ, на яку точно потрібно звернути увагу – це вміст цукру в підсолоджених газованих напоях, який може спричинити неприємні стрибки цукру в крові.