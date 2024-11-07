Вы едите их слишком часто: вот 5 тайно вредных продуктов для завтрака

Завтрак – это чрезвычайно важный прием пищи, и пропускать его точно не стоит. Вот только с вниманием нужно отнестись не только к его наличию, но и к тому, что именно вы кладете на тарелку.

Завтрак издавна считался чрезвычайно полезным – и он может предложить вам невероятные преимущества для здоровья, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple. Впрочем, есть несколько продуктов, от потребления которых утром лучше отказаться.

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Французские тосты

Конечно, тосты из белого хлеба – это простой и быстрый завтрак, и на них можно положить немало различных ингредиентов, что делает их еще и чрезвычайно вкусными и универсальными. И может возникнуть соблазн есть каждый день только их – вот только это будет далеко не лучшей идеей.

Диетолог Дестини Муди предупреждает, что в белом хлебе содержится достаточно много рафинированных углеводов, которые могут быть для вас не очень полезными. Впрочем, это не значит, что вам нужно полностью отказаться от белого хлеба – вы можете наполнить тост богатыми клетчаткой начинками, например, фруктами и овощами, и это сделает его гораздо полезнее.

Апельсиновый сок

Что может быть приятнее утром, чем стакан прохладного апельсинового сока? Многие люди все еще ошибочно убеждены, что апельсиновый сок, как и любой другой, полезен для здоровья, однако это не так.

Если вы покупаете его в магазине, он очень сильно обработан, и в нем не сохраняется клетчатка, зато можно найти очень много сахара.

Ароматизированный йогурт

Вам точно приходилось слышать о пользе пробиотиков в йогурте для кишечника. Впрочем, это не значит, что йогурт со сладким наполнителем – это хороший выбор для вашего завтрака. Ароматизированные йогурты содержат чрезвычайное количество добавленного сахара и минимум настоящих фруктов и ягод.



Подслащенный йогурт не является очень полезным / Фото Pexels

Гораздо лучше будет взять обычный несладкий йогурт и самостоятельно добавить туда нарезанные фрукты и капельку меда для дополнительной сладости.

Печенье

Перекусить печеньем к кофе и приступить к работе – звучит как план. И далеко не лучший, кстати, ведь печенье наполнено большим количеством сахара и не содержит клетчатки. Вы очень быстро начнете чувствовать себя вялыми и захотите съесть еще что-то, а это может впоследствии привести к нездоровым и вредным перекусам.

Бекон

Продукты из свинины на завтрак являются проблематичными сразу по нескольким причинам. Несмотря на то, что в беконе содержится белок, там также достаточно высокий процент жира, и он может вызвать воспаление, а при условии постоянного употребления – также вялость и негативные последствия на здоровье сердца.