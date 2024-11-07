Ви їсте їх надто часто: ось 5 таємно шкідливих продуктів для сніданку

Сніданок – це надзвичайно важливий прийом їжі, і пропускати його точно не варто. Ось тільки з увагою потрібно поставитися не тільки до його наявності, але й до того, що саме ви кладете на тарілку.

Сніданок здавна вважався надзвичайно корисним – і він може запропонувати вам неймовірні переваги для здоров'я, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple. Втім, є кілька продуктів, від споживання яких вранці краще відмовитися.

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Французькі тости

Звісно, тости з білого хліба – це простий і швидкий сніданок, і на них можна покласти чимало різних інгредієнтів, що робить їх ще й надзвичайно смачними та універсальними. І може виникнути спокуса їсти кожного дня тільки їх – ось тільки це буде далеко не найкращою ідеєю.

Дієтологиня Дестіні Муді попереджає, що у білому хлібі міститься досить багато рафінованих вуглеводів, які можуть бути для вас не дуже корисними. Втім, це не значить, що вам потрібно повністю відмовитися від білого хліба – ви можете наповнити тост багатими на клітковину начинками, наприклад, фруктами та овочами, і це зробить його набагато кориснішим.

Апельсиновий сік

Що може бути приємнішим вранці, ніж склянка прохолодного апельсинового соку? Чимало людей все ще помилково переконані, що апельсиновий сік, як і будь-який інший, корисний для здоров'я, проте це не так.

Якщо ви купуєте його у магазині, він надзвичайно сильно оброблений, і у ньому не зберігається клітковина, натомість можна знайти дуже багато цукру.

Ароматизований йогурт

Вам точно доводилося чути про користь пробіотиків у йогурті для кишківника. Втім, це не значить, що йогурт з солодким наповнювачем – це хороший вибір для вашого сніданку. Ароматизовані йогурти містять надзвичайну кількість доданого цукру і мінімум справжніх фруктів та ягід.



Підсолоджений йогурт не є дуже корисним / Фото Pexels

Набагато краще буде взяти звичайний несолодкий йогурт та самостійно додати туди нарізані фрукти та крапельку меду для додаткової солодкості.

Печиво

Перекусити печивом до кави та взятися до роботи – звучить як план. І далеко не найкращий, до речі, адже печиво наповнене великою кількістю цукру та не містить клітковини. Ви дуже швидко почнете відчувати себе млявими та захочете з'їсти ще щось, а це може згодом призвести до нездорових та шкідливих перекусів.

Бекон

Продукти зі свинини на сніданок є проблематичними відразу з кількох причин. Попри те, що у беконі міститься білок, там також досить високий відсоток жиру, і він може викликати запалення, а за умови постійного вживання – також млявість та негативні наслідки на здоров'я серця.